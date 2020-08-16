Названа новая версия появления коронавируса

Зарубежные исследователи заявили, что коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму восемь лет назад - в 2012 году. К такому выводу пришли биолог Эллисон Уилсон и вирусолог Джонатан Латэм, сообщает Sun.

Согласно новым данным, лечивший горняков из китайской провинции Юньнань, что примерно в 1700 километрах от города Ухань, врач обнаружил "тревожные симптомы" у рабочих.

В тот период мужчины в течение двух недель очищали шахту от продуктов жизнедеятельности летучих мышей. После чего у работников зафиксировали характерный для COVID-19 сухой кашель, боли в конечностях, лихорадку и, наконец, пневмонию. Трое мужчин скончались.

По данным издания, врач отправил образцы тканей инфицированных шахтеров в лабораторию в Ухане, а уже там могла "произойти утечка вируса".

Это еще одна из версий появления коронавируса, однако до сих не доказано его происхождение.