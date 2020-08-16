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16.08.2020 10:13
Рубрика: Общество

Названы сроки начала гражданского оборота вакцины от коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Через месяц после старта третьего этапа исследований вакцины от новой коронавирусной инфекции может начаться ее массовый - гражданский - оборот. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

По его словам, гражданский оборот вакцины можно начать уже на этапе пострегистрационных исследований, но мощности производства препарата еще предстоит нарастить.

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"Гражданский оборот будет запущен параллельно с пострегистрационными исследованиями, но со сдвигом, потому что вакцины не хватает. Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований", - рассказал ученый агентству ТАСС.

Третий, пострегистрационный, этап исследования вакцины от коронавируса начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург. В нем примут участие несколько десятков тысяч человек. Пока вакцина будет производиться для них. Избыток же может быть направлен уже в гражданский оборот.

Цикл производства препарата составляет минимум две недели. В ближайшее время заработают еще 3-4 площадки. В декабре может быть налажено производство 4-5 млн доз в месяц, что позволит за 9-12 месяцев обеспечить выпуск необходимого объема вакцины для всей страны.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована 11 августа после проведения доклинических и клинических исследований. Она была разработана центром Гамалеи и получила название "Спутник V".

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