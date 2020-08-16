Названы сроки начала гражданского оборота вакцины от коронавируса

Через месяц после старта третьего этапа исследований вакцины от новой коронавирусной инфекции может начаться ее массовый - гражданский - оборот. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

По его словам, гражданский оборот вакцины можно начать уже на этапе пострегистрационных исследований, но мощности производства препарата еще предстоит нарастить.

"Гражданский оборот будет запущен параллельно с пострегистрационными исследованиями, но со сдвигом, потому что вакцины не хватает. Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований", - рассказал ученый агентству ТАСС.

Третий, пострегистрационный, этап исследования вакцины от коронавируса начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург. В нем примут участие несколько десятков тысяч человек. Пока вакцина будет производиться для них. Избыток же может быть направлен уже в гражданский оборот.

Цикл производства препарата составляет минимум две недели. В ближайшее время заработают еще 3-4 площадки. В декабре может быть налажено производство 4-5 млн доз в месяц, что позволит за 9-12 месяцев обеспечить выпуск необходимого объема вакцины для всей страны.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована 11 августа после проведения доклинических и клинических исследований. Она была разработана центром Гамалеи и получила название "Спутник V".