Первый после начала пандемии круизный лайнер вышел в плавание в Италии

Крупное круизное судно MSC Grandiosa стало первым, которое возобновило туры по Средиземному морю после пандемии коронавируса. В воскресенье вечером лайнер отплыл из северо-западного итальянского портового города Генуя.

Судно отправится в порты Чивитавеккья, расположенного недалеко от Рима, а также Неаполя, Палермо и Валлетты на Мальте в ходе семидневного тура. До посадки на судно пассажиры, пройдя регистрацию перед сдачей необходимого анализа крови на коронавирус в терминале, сказали AFP, что их не беспокоит вероятность заражения. Некоторые из них отметили, что путешествие на круизных лайнерах теперь безопаснее, чем другие варианты отдыха. Все пассажиры Grandiosa являются гражданами Италии. В круизной компании надеются, что более строгие ограничительные меры позволят им контролировать все еще сохраняющуюся угрозу коронавируса на борту их судов, при этом предлагая путешественникам круиз, который "их не разочарует".

Мировая круизная туристическая индустрия пытается восстановить свои позиции после большого перерыва в поездках, вызванного пандемией. Кризис вынудил операторов поставить на прикол свои корабли, а также привел к обвинениям со стороны властей в том, что они не справились с эпидемией коронавируса на ранних стадиях. По оценкам Международной ассоциации круизных линий (CLIA), потенциальный экономический ущерб от приостановки круизов по Европе в 2020 году может составить около 25,5 миллиарда евро. При этом Италия составляет основную часть круизной индустрии Европы, принося 14,5 миллиарда евро дохода и поддерживая почти 53 тысячи рабочих мест.