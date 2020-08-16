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16.08.2020 20:40
Рубрика: Власть

Почти 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Вооруженных силах

Текст: Юрий Гаврилов

Количество представителей Вооруженных сил, которые с помощью медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, вновь увеличилось. При этом сократилось число инфицированных Covid-19.

Фото: iStock
Названа новая версия появления коронавируса

По данным Минобороны на 16 августа, которые опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте ведомства, только за последние сутки после лечения выздоровели 53 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 9 тысяч 981 человека.

Кроме того, более 33 139 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 889 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 694 пациента лежат в военных госпиталях. 28 изолированы по месту службы. Четырнадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. А 153 человека изолированы на дому. "Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в состоянии средней тяжести - 7 человек, остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 4 128 пациентам, 698 из которых - гражданские. В бюллетене сказано, что все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медцентров, выздоровели и были выписаны.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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