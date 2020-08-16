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16.08.2020 17:18
Рубрика: Экономика

Цены из корзины

Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Текст: Елена Манукиян
Величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, что на 2,5% превышает показатель второго квартала 2019 года, сообщили в Минтруде. Соответствующий проект приказа ведомства обсуждается на портале regulation.gov.ru. Для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 12 392 рубля, для пенсионеров - 9422 рубля, для детей - 11 423 рубля. По сравнению с первым кварталом этого года он увеличится на 5,8%, а по сравнению с четвертым кварталом 2019 года - на 8%.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал текущего года определяет размер минимальной оплаты труда на следующий год. В 2021 году он вырастет с 12 130 рублей до 12 392 рублей.

Фото: iStock
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Прожиточный минимум определяется ежеквартально и применяется для оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ, влияет на индексацию размера социальных пенсий и социальных доплат к ним. Пенсия не может быть ниже установленного прожиточного минимума для пенсионеров, в противном случае государство доплатит ту разницу, которой не хватает.

В Минтруде напомнили, что в каждом регионе устанавливается свой прожиточный минимум в соответствии с уровнем цен, климатическими и экологическими особенностями. На Севере он выше, потому что потребительская корзина там дороже. С региональным прожиточным минимумом сравнивается доход семьи при назначении большинства пособий и выплат. Так, например, от него зависит сумма ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет, которое выплачивается малоимущим семьям, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до 3 лет. Претендовать на нее может та семья, среднедушевой доход которой ниже двух размеров прожиточного минимума, установленного в регионе во втором квартале прошлого года.

Рост прожиточного минимума эксперты связывают с подорожанием потребительской корзины (продуктов питания и товаров первой необходимости). Весной их стоимость в среднем выросла на 6,3%. При этом, по данным Росстата, цены менялись неодинаково: на одни виды товаров росли, на другие - снижались. Больше всего в цене к апрелю выросла плодоовощная продукция и картофель. В среднем по сравнению с первым кварталом лук репчатый подорожал на 56,9%, картофель - на 41,7%, морковь - на 32,2%, яблоки - на 25,8%, белокочанная капуста - на 24,5%, свекла - на 20,4%. Повысились цены на все молочные продукты, в том числе на сыры, сметану, творог. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.

Прожиточный минимум используется чаще всего как индикатор бедности для оказания гражданам мер социальной поддержки, выплаты пособий

"Прожиточный минимум - это условная величина, которая в нынешнем понимании не может определять реальные границы бедности, для этого нужно рассматривать другие стандарты потребления", - считает профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он подчеркнул, что споры о необходимости другой методологии расчета прожиточного минимума ведутся давно. В одном из вариантов предлагается смотреть, сколько человек тратит на продукты питания, и считать бедным того, у кого выходит более 50% от доходов. По словам Сафонова, нынешняя потребительская корзина предполагает, сколько гипотетически человек должен употребить в течение года круп, мяса, рыбы, овощей, фруктов или, например, использовать одежды. При этом состав продуктов определен исходя не из полезности, а из минимального количества калорий, необходимых человеку для того, чтобы поддерживать свою жизнеспособность. Количество одежды рассчитано статистически-нормативным методом, то есть выведен средний ценник на товары первой необходимости.

12,4 тысячи рублей составит минимальный размер оплаты труда на 2021 год

Тем не менее прожиточный минимум используется чаще всего как индикатор бедности для оказания гражданам мер социальной поддержки. Как только устанавливается новый уровень, возможности пересматриваются, и она становится доступной тем, кто раньше не мог на нее претендовать. Иногда прожиточный минимум может снижаться, как, например, в четвертом квартале 2019 года: тогда он опустился на 3,7% по сравнению с третьим кварталом.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Прожиточный минимум

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