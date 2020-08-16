Президентский кортеж прибыл к месту проведения акции в поддержку Лукашенко

Кортеж президента Беларуси прибыл к Дому правительства на площади Независимости в Минске, где сегодня должен пройти митинг в поддержку Александра Лукашенко.

Как передает ТАСС, пока непонятно, был ли в нем сам Лукашенко, поскольку президентский штандарт на лимузине отсутствовал.

В настоящее время идет активная подготовка к митингу, устанавливаются биотуалеты, тестируется звуковая аппаратура. На площади подготовлены запасы питьевой воды, ее раздают бесплатно. Сама площадь Независимости оцеплена, установлены металлические заграждения. Движение транспорта в этом районе ограничено. Автотранспорт перенаправляется в объезд. Ближайшая станция метро "Площадь Ленина" закрыта на вход и выход.

На месте дежурят усиленные наряды милиции. Правоохранители тщательно досматривают всех прибывающих. Отмечается, что обстановка на площади спокойная, пока собралось несколько сотен человек. Автобусы из регионов еще прибывают.