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16.08.2020 22:58
Рубрика: В мире

Протестующие покинули центр Минска

Текст: Марина Алешина

Многотысячная акция протеста в центре Минска завершилась.

Фото: EPA
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Вначале протестующие собрались у стелы "Минск - город-герой", а затем вышли к площади Независимости, где находится Дом правительства. При этом сотрудников силовых органов там не наблюдалось, передавал ТАСС с места событий. Спустя примерно пять часов часть демонстрантов разошлась, а часть переместилась к столичным СИЗО, где содержатся участники митингов, задержанные накануне.

По данным корреспондента агентства, ближе к вечеру воскресенья немногочисленные демонстрации прошли под стенами следственных изоляторов возле КГБ и на улице Окрестина. Там, в частности, возник небольшой палаточный городок - около десятка тентов, где людям раздают воду и лекарства. Милиция не вмешивается в происходящее. Тем временем уже восстановлено движение по проспекту Независимости.

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