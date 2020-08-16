Протестующие покинули центр Минска

Многотысячная акция протеста в центре Минска завершилась.

Вначале протестующие собрались у стелы "Минск - город-герой", а затем вышли к площади Независимости, где находится Дом правительства. При этом сотрудников силовых органов там не наблюдалось, передавал ТАСС с места событий. Спустя примерно пять часов часть демонстрантов разошлась, а часть переместилась к столичным СИЗО, где содержатся участники митингов, задержанные накануне.

По данным корреспондента агентства, ближе к вечеру воскресенья немногочисленные демонстрации прошли под стенами следственных изоляторов возле КГБ и на улице Окрестина. Там, в частности, возник небольшой палаточный городок - около десятка тентов, где людям раздают воду и лекарства. Милиция не вмешивается в происходящее. Тем временем уже восстановлено движение по проспекту Независимости.