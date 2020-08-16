Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Беларуси после выборов

Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в стране, "в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне".
Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
"С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности" - говорится в сообщении.