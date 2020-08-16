Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру

Европейская ракета-носитель Ariane 5 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она выведет на орбиту два спутника (BSAT-4b и Galaxy 30), а также аппарат MEV-2, который проведет операции, позволяющие продлить срок действия спутника Intelsat 10-02.

Старт ракеты Ariane 5 переносился несколько раз. Сначала отказал датчик в баке с жидким водородом. А 14 августа запуску помешали неблагоприятные погодные условия. Специалисты исправили техническую неполадку, проверили все системы.

Космодром Куру находится на северо-востоке Южной Америки. На разработку Ariane-5 были потрачены 7 миллиардов долларов, напоминает ТАСС.