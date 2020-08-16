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16.08.2020 23:55
Рубрика: Экономика

"Тройка" без границ

Билетная система Москвы может появиться в других городах
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 181(8235)
Карта "Тройка", которую жители Москвы используют для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта, может заработать в Московской области, Санкт-Петербурге и Туле. Создание единого проездного столичные власти обсуждают сейчас с регионами, а в администрации Санкт-Петербурга уже работает над этим рабочая группа.

Москвичи пользуются "Тройкой" с 2013 года. В столице более 90 процентов всех поездок оплачивается с ее помощью. Кроме привычных пластиковых карт, "Тройку" выпускают в виде брелоков, колец, жетонов, силиконовых и кожаных браслетов. С 2017 года для пассажиров, которые совершают деловые и туристические поездки между Санкт-Петербургом и Москвой, была выпущена объединенная транспортная карта двух городов "Подорожник - Тройка". Но на такую карту возможно записать только один вид проездного билета: в Москве это билет "Кошелек", а в Петербурге - "Единый электронный билет", предоставляющий право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы.

Фото: Татьяна Макеева / ТАСС
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"Связь двух регионов - крайне важна, и появление единых способов оплаты проезда станет для жителей обоих городов крайне удобным инструментом. Сейчас мы совместно разрабатываем возможность безвозмездно передать властям Петербурга свои разработки и лицензии", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на очередной встрече с вице-губернатором Санкт-Петербурга Максимом Соколовым. С Подмосковьем создание единой транспортной карты обсуждается давно. С 2016 года выпускаются объединенные карты с встроенными чипами от "Тройки" и подмосковной "Стрелки", но счета у них отдельные. Для удобства пользователей столичное и областное транспортные ведомства планируют создать единый кошелек для общей карты и запустить программу лояльности, поощряющую пассажиров. По словам председателя Союза пассажиров Кирилла Янкова, при создании единого проездного в регионах речь не идет о распространении тарифной системы Москвы.

У каждого города останутся свои тарифы, единой будет лишь технологическая платформа

"В каждом городе останутся свои тарифы. Речь идет о распространении технологической платформы карты "Тройка" на другие города. На мой взгляд, для Москвы и Санкт-Петербурга единая карта не так актуальна. А вот единая карта для Москвы и Подмосковья была бы востребована у жителей всего столичного региона", - рассказал эксперт "РГ".

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