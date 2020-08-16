Юбилей полета Белки и Стрелки отметят бесплатными экскурсиями и кинопоказами

Историческому полету в космос собак Белки и Стрелки - 60 лет. В честь этого Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии и показы документального фильма о животных, побывавших на орбите. Тем, кто захочет принять в них участие, нужно лишь предварительно зарегистрироваться.

Напомним, самые известные в мире собаки отправились в космос 19 августа 1960 года. Их экспедиция продолжалась более 25 часов, за которые корабль совершил 17 полных витков вокруг нашей планеты. После чего они успешно вернулись на Землю.

На бесплатных экскурсиях, которые пройдут в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в день 60-летнего юбилея этого исторического полета, гости узнают не только об экспедиции Белки и Стрелки, но и о космических подвигах других животных. На экскурсии гости услышат о нелегкой судьбе пассажирки Второго искусственного спутника Земли Лайке и других собак, проложивших человеку дорогу в космос, о черепахах, которые раньше кого бы то ни было облетели Луну, о специальных исследовательских биологических спутниках серии "Бион", знаменитых полетами макак-резусов и о биологических экспериментах на станции "Мир", в ходе одного из которых на борту орбитальной станции из яиц вылупились птенцы японского перепела. Попасть на тематический тур можно только по предварительной регистрации, выбрав один из сеансов в 12.00, 15.00 или 18.00.

В этот же день посетители центра могут заглянуть в лекторий "Кулибин Про" и посмотреть документальный фильм телестудии Роскосмоса "Животные в космосе". Кинопоказы пройдут в 13.00, 16.00 и 19.00.

Для соблюдения всех необходимых мер безопасности в каждой экскурсионной группе должно быть не более пяти человек, а на сеансах кинопоказов - не более 40 зрителей. Чтобы принять участие в мероприятиях, нужно предварительно зарегистрироваться на одно из событий, а также приобрести входной билет в центр "Космонавтика и авиация". Более подробную информацию о профилактических мерах, действующих в центре, можно узнать на сайте.