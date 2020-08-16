Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Балашихе

Крупная авария произошла в городском округе Балашиха с участием автомобиля Lada и машины дорожных служб. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Как отмечает пресс-служба, ДТП произошло около 5.20 на 16-м км автодороги М-7 "Волга". В результате попутного столкновения автомобиля Lada и машины дорожных служб один пассажир погиб и пятеро человек пострадали, в том числе двое детей и водитель.

Как сказали в пресс- службе, по поданному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.