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16.08.2020 09:30
Рубрика: Происшествия

Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Балашихе

Текст: Ирина Огилько

Крупная авария произошла в городском округе Балашиха с участием автомобиля Lada и машины дорожных служб. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска
В массовом ДТП в Челябинске пострадали пять человек

Как отмечает пресс-служба, ДТП произошло около 5.20 на 16-м км автодороги М-7 "Волга". В результате попутного столкновения автомобиля Lada и машины дорожных служб один пассажир погиб и пятеро человек пострадали, в том числе двое детей и водитель.

Как сказали в пресс- службе, по поданному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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