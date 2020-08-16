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Рубрика: Власть

Укол по расписанию

С 1 сентября в столице начнется вакцинация против гриппа
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
С вакцинацией против гриппа столичные власти в этом году решили не тянуть. Как сообщил в воскресенье телеканалу "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин, ее начнут буквально с 1 сентября. Чем это вызвано?

В целом эпидемиологическая ситуация в городе по COVID-19, отметил мэр, стабильная по всем показателям. И в самом деле, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом прирост новых зараженных вот уже седьмую неделю держится на уровне 0,3%. Все это время он не превышает отметку 700 человек при том, что еще в мае больных было на порядок больше. "Это уже достижение, так как у нас достаточно активная жизнь в городе, - сказал Сергей Собянин. - Огромное количество межрегиональных поездок, к тому же сейчас открылись зарубежные направления".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин: Ситуация в Москве по COVID-19 стабильная по всем показателям

Новое же сейчас то, что фиксируется рост сезонной заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией, симптомы которых сходны с коронавирусом. Поэтому, по мнению врачей, важно начать вакцинацию против них пораньше, чтобы избежать наложения друг на друга двух процессов - подъема коронавируса, который еще не ушел из Москвы, и увеличения простудных заболеваний. Сделать ее пораньше важно потому, что нужно время, чтобы вакцина сработала на защиту пациента. Кроме того, новая прививочная кампания в этом сезоне будет еще и более масштабной, чем в прошлом году, когда ею было охвачено 7 миллионов москвичей, или 62% прикрепленных к поликлиникам. Благодаря этому, по словам Людмилы Большаковой, зам. главного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы, заболеваемость гриппом в 2019 году была втрое ниже, чем, например, в 2008-м. А главное, за прошлый год у жителей столицы, вакцинированных против гриппа, не зарегистрировано ни одного летального исхода. Прививку традиционно можно будет сделать в городских поликлиниках или мобильных пунктах.

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