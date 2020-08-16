Собянин призвал горожан присоединиться к тренировкам в московских парках

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей присоединиться к бесплатным тренировкам с профессиональными спортсменами, которые проходят в столичных парках в рамках проекта "Здоровая Москва". Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"С этого месяца в крупных московских парках в рамках проекта "Здоровая Москва" начались бесплатные тренировки по выходным. Их проводят профессиональные спортсмены - призеры и победители соревнований. Вариантов много, для любого возраста - начиная от памп-трека и воркаута до скандинавской ходьбы и пешеходных экскурсий. Регистрация через sportsweekend.ru", - написал градоначальник.

Проекту "Спортивные выходные" с 15 августа 2020 года присоединились новые городские площадки. Теперь для занятия спортом можно выбрать подходящие тренировки в Парке Горького, парке искусств "Музеон", парках "Сокольники", "Фили", парке 850-летия Москвы, Нескучном саду, Детском Черкизовском парке, на территории спортивного комплекса "Лужники" и ВДНХ. В будущем к проекту смогут присоединится еще пять площадок. Тренировки проходят с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований: количество мест в группах ограничено (от 10 до 25 человек в зависимости от вида спорта), а весь инвентарь тщательно дезинфицируется перед началом занятия.

В программу "Спортивных выходных" вошли бег, воркаут, скандинавская ходьба, кросс-кантри, занятия на памп-треке, скейтбординг, роллер-спорт, лонгбординг, шоссейный велоспорт и йога. Все тренировки проходят под руководством профессиональных спортсменов. Всего в проекте задействованы 83 тренера. Квалифицированные наставники проводят занятия в формате мастер-классов для всех желающих. Стать участниками могут горожане старше 18 лет. Организаторы "Спортивных выходных" - департамент спорта Москвы, центры госуслуг и проект "Здоровая Москва".