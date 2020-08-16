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16.08.2020 10:44
Рубрика: Общество

Темп прироста случаев COVID-19 в Москве седьмое воскресенье не превышает 0,3%

Текст: Любовь Проценко

В Москве за сутки подтверждено 688 новых случаев заражения COVID-19, сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Средняя скорость роста новых случаев за неделю отрицательная.

Суточный темп прироста новых случаев уже седьмое воскресенье составляет 0,3%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

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Среди вновь выявленных случаев 45,2% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% - от 46 до 65, 12,3% - от 66 до 79, еще 5,8% - старше 80 лет. Дети составляют 9,8%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

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