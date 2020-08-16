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Рубрика: Общество

Предкам дан приказ

В Кремле раскопали крыльцо, с которого "кричали во всю Ивановскую"
Текст: Игорь Елков
Фото: Константин Завражин
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Археологический сезон на территории Московского Кремля из-за пандемии начали позже обычного, но число сенсаций это не уменьшило.

Найдены следы поселения древнего племени, облюбовавшего Кремлевский холм еще в первом тысячелетии до н.э. Славяне тогда здесь еще не жили. Предположительно это был народ, говорящий на финно-угорских наречиях.

"Найти поселение раннего железного века, в принципе, мы планировали, т.к. на территории Кремля находили предметы их культуры, - говорит директор Института археологии РАН Николай Макаров. - Но раньше это был намек, а теперь доказано, что поселение существовало".

Сам-то этот народ даже не догадывался, что живет в Кремле. По уважительной причине: до основания Кремля оставалось много веков. А мы не можем и предположить, как они называли это место. И боюсь, эта тайна не будет разгадана никогда.

И куда они делись, тоже тайна. Первая мысль: были изгнаны или вырезаны нашими предками? Ответ неверный: нет свидетельств о том, что славяне с ними воевали. И вообще их поселения загадочно исчезают где-то за век-два до прихода славян.

Еще одна важная находка - фундаменты т.н. Новых Приказов. Это что-то вроде современных министерств и департаментов. Строили в 1675 -1683 годах кучно, в результате в Кремле возник "правительственный квартал". С крылец дьяки оглашали указы. Звукоусиливающей аппаратуры еще не было, поэтому кричали громко. Крыльца Приказов выходили на Ивановскую площадь. Отсюда и пошло: кричать на всю Ивановскую.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Раскопки пролили свет на жизнь и бытовые условия древних "министров" и их помощников. Приходилось читать о привычках к роскоши тогдашней политической элиты. Да, роскошь присутствовала. Но не все так однозначно. "Здесь не было кухонь, это точно, - говорит Владимир Коваль, заведующий отделом средневековой архитектуры Института археологии РАН. - Нет кухонной посуды: тогда готовили в горшках, а их тут почти не находим. Кто-то ходил в трактир, другие приносили с собой еду из дома: положил в туесок жареную курицу, краюху хлеба, вот и обед. Зато целые развалы кувшинов: пить надо, а колодцев и водопровода здесь не было".

На мой вопрос о "древних санузлах" ученый пожимает плечами: не находили.

В общем, суровой была служба министров XVII века. Хотя мы далеко не все о той эпохе знаем. Но раскопки продолжаются. И полюбоваться ими может каждый посетитель Кремля. От Ивана Великого до них рукой подать: артефакты увидите с расстояния в несколько метров.

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