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16.08.2020 15:25
Рубрика: Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка

Работники Главного следственного управления СК РФ по Москве задержали подозреваемого в совершении покушения на убийство малолетнего, сообщается на сайте ведомства.

В Сочи ребенка, которым размахивали на камеру, могут передать опеке

Согласно информации следствия, в субботу в одной из квартир на юго-востоке Москвы молодой человек 1999 года рождения избил годовалую дочь своей сожительницы. Девочка получила множественные травмы головы и тела, после чего была доставлена в больницу.

В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все детали случившегося.

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