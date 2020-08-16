В Москве задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка

Работники Главного следственного управления СК РФ по Москве задержали подозреваемого в совершении покушения на убийство малолетнего, сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации следствия, в субботу в одной из квартир на юго-востоке Москвы молодой человек 1999 года рождения избил годовалую дочь своей сожительницы. Девочка получила множественные травмы головы и тела, после чего была доставлена в больницу.

В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все детали случившегося.