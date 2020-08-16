В Москву вернется 26-градусная жара

В понедельник в столичном регионе воздух прогреется до 23 градусов, а к будущим выходным потеплеет выше 26. Такой прогноз на неделю дал центр погоды "Фобос".

По данным метеорологов, на следующей неделе в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, дожди вероятны в понедельник и пятницу.

- Если в начале недели дневная температура составит +18…+23, к середине воздух уже будет прогреваться до +20…+25, то к следующим выходным в разгар дня ожидается до +22…+27. При этом в ночные часы воздух не будет остывать ниже +9…+14, - рассказал "РГ" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Средняя температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы за счет дневного прогрева.

Напомним, что предпоследняя неделя августа может стать последней жаркой семидневкой месяца. Как ранее обещал Гидрометцентр России, осень с этом году в столичном регионе ожидается ранней.