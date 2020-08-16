Новости

В Москву вернется 26-градусная жара 13:05
Президентский кортеж прибыл к месту проведения акции в поддержку Лукашенко 12:39
РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста в Москве 12:19
Володин посетил строящийся реабилитационный центр в Смоленской области 11:48
В Сочи супругов задержали из-за видео с "жонглированием" младенцем 11:35
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки 11:31
В Кузбассе при аварии на шахте пострадали четверо горняков, один скончался 11:22
Резервный фонд России увеличен на 1,8 триллиона рублей 10:48
Темп прироста случаев COVID-19 в Москве седьмое воскресенье не превышает 0,3% 10:44
Юбилей полета Белки и Стрелки отметят бесплатными экскурсиями и кинопоказами 10:42
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Балашихе 09:30
Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:26
Лукашенко: Беларусь не нуждается в иностранных посредниках 08:57
Трамп может закрыть китайский сервис Alibaba в США 08:50
СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов 08:47
Миочич победил Кормье в поединке за титул чемпиона UFC в тяжелом весе 08:15
Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников 07:53
"Тампа-Бэй" повела в серии с "Коламбусом" 06:40
Трамп сообщил о смерти своего младшего брата 06:31
США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности 05:30
В Приморье награжден подросток, спасший тонувшего в море человека 05:18
Диетолог назвала идеальные для ужина продукты 04:42
Трамп ответил на вопрос о помиловании Сноудена 03:50
Инспектор ГИБДД пострадал во время проверки документов в Петербурге 03:30
Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России 02:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
16.08.2020 13:05
Рубрика: Общество

В Москву вернется 26-градусная жара

Текст: Ирина Огилько

В понедельник в столичном регионе воздух прогреется до 23 градусов, а к будущим выходным потеплеет выше 26. Такой прогноз на неделю дал центр погоды "Фобос".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Гидрометцентре пообещали возвращение 27-градусной жары

По данным метеорологов, на следующей неделе в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, дожди вероятны в понедельник и пятницу.

- Если в начале недели дневная температура составит +18…+23, к середине воздух уже будет прогреваться до +20…+25, то к следующим выходным в разгар дня ожидается до +22…+27. При этом в ночные часы воздух не будет остывать ниже +9…+14, - рассказал "РГ" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Средняя температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы за счет дневного прогрева.

Напомним, что предпоследняя неделя августа может стать последней жаркой семидневкой месяца. Как ранее обещал Гидрометцентр России, осень с этом году в столичном регионе ожидается ранней.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников
Названы сроки начала гражданского оборота вакцины от коронавируса
СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов
Трамп анонсировал скорое восстановление санкций против Ирана
РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста в Москве
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку