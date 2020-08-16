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16.08.2020 12:32
Рубрика: Общество

В столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков

Текст: Ирина Огилько

В столичном регионе с начала августа выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По данным метеорологов, в столице за первые 15 дней августа выпало 12% от месячной нормы осадков, при этом в Коломне - более 58% от месячной нормы. На втором месте по количеству осадков оказался Дмитров, где выпало 29,4 мм, или 39 процентов от нормы. И на третьем - Наро-Фоминск, где выпало 28,1 мм.

При этом на ВДНХ зафиксировано 9,1 мм осадков за полмесяца - 12% от месячной нормы.

Как отмечают метеорологи, сухое начало августа в столичном регионе случается примерно один раз в пять лет. В то же время в последний раз такой дефицит осадков фиксировали в 2018 году - тогда за весь месяц в столице, на ВДНХ, выпало 28,3 мм осадков, что 36 процентов от месячной нормы.

Напомним, что в июне в столице выпало две месячные нормы осадков, а в июле - более месячной нормы.

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