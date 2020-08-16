Володин посетил строящийся реабилитационный центр в Смоленской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил село Дугино Сычевского района Смоленской области, где по его инициативе строится реабилитационный центр. Об этом сообщает Дума ТВ.

Согласно сообщению, центр будет рассчитан на 67 человек. Планируется, что приезжать сюда будут люди для оздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции и других заболеваний.

При этом центр будет работать как некоммерческая организация без получения прибыли. Главная функция - оказание доступных услуг для жителей. В близлежащих районах подобных реабилитационных центров нет.

Это не первый объект, реализуемый Вячеславом Володиным на данной территории. Шефство над селом спикер Госдумы взял много лет назад. В рамках благотворительных проектов политика там уже построен дом ветеранов, восстановлены исторический парк и разрушенный дом культуры. Также глава нижней палаты инициировал восстановление памятника ко Дню Победы.