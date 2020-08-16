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16.08.2020 11:48
Рубрика: Власть

Володин посетил строящийся реабилитационный центр в Смоленской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил село Дугино Сычевского района Смоленской области, где по его инициативе строится реабилитационный центр. Об этом сообщает Дума ТВ.

Володин в прошлом году направил более 45 млн на благотворительность

Согласно сообщению, центр будет рассчитан на 67 человек. Планируется, что приезжать сюда будут люди для оздоровления после перенесенной коронавирусной инфекции и других заболеваний.

При этом центр будет работать как некоммерческая организация без получения прибыли. Главная функция - оказание доступных услуг для жителей. В близлежащих районах подобных реабилитационных центров нет.

Это не первый объект, реализуемый Вячеславом Володиным на данной территории. Шефство над селом спикер Госдумы взял много лет назад. В рамках благотворительных проектов политика там уже построен дом ветеранов, восстановлены исторический парк и разрушенный дом культуры. Также глава нижней палаты инициировал восстановление памятника ко Дню Победы.

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