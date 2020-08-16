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16.08.2020 14:38
Рубрика: Общество

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен на понедельник в Москве

Текст: Ирина Огилько

В понедельник в столичном регионе ожидается усиление ветра до 15 м/с, а при дожде порывы смогут достигать 17 м/с. Из-за сильного ветра в регионе будет объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как рассказали в Гидрометцентре России, предупреждение будет действовать в столице с 9.00 до 17.00, а в Подмосковье дольше на два часа - до 19.00. Это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Напомним, что, по прогнозу метеорологов, в регионе 17 августа ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Днем порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду. Температура ночью +7...+15, днем до +24 градусов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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