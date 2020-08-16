Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года

Продлить на Дальнем Востоке до 2028 года сниженные тарифы на электроэнергию предлагает Минвостокразвития. Ведомство внесло в правительство законопроект, который должен не допустить резких скачков цен на электроэнергию.

Предлагается с 2021 года на пять лет сохранить действие понижающего механизма для бюджетных потребителей и организаций ЖКХ. Это затронет более 7 тысяч организаций с объемом потребления электроэнергии более 3 млрд киловатт часов. Также на три года планируется продлить его действие для организаций ТЭК и предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых. Для всех остальных потребителей, в том числе малого и среднего бизнеса, организаций, работающих на территориях опережающего развития (ТОР) и некоторых других, он продолжит работать до 2028 года. Это коснется более 20 тысяч потребителей с объемом потребления электроэнергии более 3,5 млрд кВт/час в год.

Механизм снижения тарифов до среднероссийских был запущен с 2017 года в пяти регионах ДФО, но в 2021 году его действие прекращается. По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, сейчас цена для потребителей упала до 4 рублей за кВт/час. Например, на Чукотке цена снизилась на 68%, в Якутии - на 47,7%. "Если работу механизма не продлить, то тарифы в этих субъектах вновь поползут вверх. На Чукотке цена на электроэнергию вырастет до 32 руб-лей за кВт/час, в Якутии почти до 25 рублей, а на Камчатке почти до 14 рублей", - сказал он на совещании по энергетике и газификации Дальневосточного федерального округа .

Законопроект согласован заинтересованными ведомствами и получил положительное заключение ГПУ и Экспертного управления президента.

"Удержание тарифов будет, безусловно, способствовать улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего бизнеса", - говорит управляющий партнер консалтинговой компании Bright Денис Абакумов.

Себестоимость электроэнергии на Дальнем Востоке одна из самых дорогих в России. В регионе много труднодоступных территорий и велика доля изолированных сетей. Например, на острове Сахалин электроэнергию вырабатывают две электростанции, не подключенные к материку. На Чукотке и в Якутии есть населенные пункты, куда топливо для электростанций завозят на несколько месяцев вперед. Большинство электростанций здесь на угле, часть из них уже модернизирована, но многие еще ждут своей очереди.