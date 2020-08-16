Михаил Мишустин доложит Владимиру Путину об инициативах дальневосточников

Знакомство с ситуацией на Камчатке в дальневосточной поездке премьер-министра Михаила Мишустина заняло несколько дней. Глава правительства пообещал региону в максимально короткие сроки построить новую больницу, а всему Дальнему Востоку - разумные тарифы на электроэнергию.

"Страшно за бездействие и разгильдяйство"

Визит на полуостров для председателя правительства начался с посещения краевой больницы. О проблемном для полуострова объекте уже было известно после того, как на прошлой неделе временно исполняющий обязанности губернатора края Владимир Солодов доложил президенту о 90 процентном износе зданий, о начатом еще в 2013 году строительстве новой больницы, об остановке в прошлом году из-за нехватки средств.

Камчатка - сейсмоопасный регион. Когда случаются толчки, рассказал премьеру персонал, в больнице это ощущается очень хорошо, экстренная эвакуация отдельных пациентов затруднительна, и часто даже привыкшим ко всему медикам становится страшно за возможные последствия.

"И мне страшно за то бездействие и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу строительства больницы", - разделил с ними чувства Михаил Мишустин. Безалаберностью он считает действия отдельных подрядчиков, в разные годы работавших на объекте. Но сейчас, по его словам, главный вопрос не "кто виноват", а "что делать". "Что делать, мы знаем, и это надо будет реализовать", - считает премьер-министр. "Больнице быть, - постановил он. - Мы с губернатором должны это обещание дать. По средствам будем смотреть, сколько необходимо добавить. Смету мы понимаем, знаем о дефиците регионального бюджета. Будем ежеквартально держать на контроле процесс строительства".

Предварительные подсчеты показывают, что на возведение новой потребуется около 13,9 миллиарда рублей. "По приезду мы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, с минстроем будем полностью ставить эту стройку на контроль", - заключил глава правительства.

Больной вопрос - тарифы

Дальний Восток известен свой рыбной промышленностью. Естественно, что премьер не мог не познакомиться с развитием отрасли. Одним из самых крупных предприятий региона является рыболовецкий колхоз им. Ленина, основанный еще в 1929 году. Сейчас он готовит к запуску в сентябре новый перерабатывающий завод, на котором будут выпускать около 200 видов продукции. Темой для совещания дня были выбраны электроэнергетика и газификация дальневосточных регионов. Территории развиваются, растет потребление ресурсов, что требует и развития их поставок до конечного потребителя. Михаил Мишустин потребовал не допустить на Дальнем Востоке резких скачков в платежках за электричество. "Что касается бизнеса, то есть предложения продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года", - заметил он.

Вводятся дополнительные механизмы, которые позволяют лучше учитывать интересы отдельных потребителей. "Неизменные энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей, которые работают в ТОРах (территории опережающего развития. - Прим. "РГ") и свободном порте Владивосток, а также в других территориях, перечень которых позже будет утверждать правительство Российской Федерации", - подчеркнул премьер-министр.

Для остальных потребителей в подготовленном законопроекте предусмотрены сроки, в течение которых тарифы будут постепенно доведены до экономически обоснованного уровня. Например, для предприятий топливно-энергетического комплекса и драгоценных камней и металлов - в течение трех лет. Михаил Мишустин попросил министерство энергетики до 1 сентября внести законопроект в правительство на рассмотрение.

Глава кабинета министров также потребовал быстрее уточнить и утвердить новые региональные программы газификации. "Сделать это нужно до конца года", - отвел он срок. Ситуация с газом на Дальнем Востоке отличается кардинально в зависимости от субъекта Федерации. Одни обладают собственным природным газом, а в Магаданской области вообще нет объектов газового хозяйства.

Совместными усилиями нам надо очень серьезно подумать: что мы могли бы все сделать, чтобы люди приезжали на Дальний Восток

Как вернуть молодежь на Камчатку - льготы и романтика

На Камчатке Михаил Мишустин встретился с представителями местной общественности - людьми, которых, как он выразился, объединяет неравнодушное отношение к краю и желание создать регион, где хочется жить и работать. А такое желание у людей с годами только убывает, особенно среди молодежи. Прозвучали данные, что в 70-х годах на полуострове из проживающих более 400 тысяч человек населения около 30 процентов составляла именно эта категория. Сейчас только 60 тысяч. "Глубинная причина того, что сюда не так много людей приезжает, конечно, не только в льготах, в деньгах, а именно в качестве жизни", - считает Мишустин.

"Мне кажется, что совместными усилиями нам надо очень серьезно подумать: что мы могли бы все сделать, чтобы люди сюда приезжали, поскольку уникальная природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки - потрясающая. И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке", - заметил глава правительства.

Однако в крае не видят возможности для ускоренного развития и без льгот. Руководитель одной из местных судоходных компаний, работающих в территории опережающего развития на Камчатке, попросил сделать бессрочными льготы по выплатам в страховые фонды для компаний из ТОРов. "Нужно дождаться конца льготного периода и тогда принимать решение. Потому что, если мы не будем наполнять соответствующие фонды, то каким образом мы возьмем средства, например, на строительство больниц?" - в ответ предложил задуматься премьер.

Налоги и выплаты бизнеса остаются в регионе, идут на его развитие. "Нужно взвешивать, балансировать между инвестициями и льготами. Я не отказываю и не говорю "нет", но лучше дождаться конца льготного периода, 2025 года. Уверен, мы сможем поговорить о продлении льгот. Надо действовать постепенно", - считает Мишустин.

За помощью обратились вертолетчики края, обеспечивающие многие перевозки, в том числе регулярные. Им необходимо обновлять свой парк, и помог бы механизм субсидий по лизинговым платежам, но распространяется он только на самолеты. Глава кабинета министров пообещал рассмотреть вопрос. "Посмотрим, что можно сделать по субсидированию для того, чтобы услуги малой авиации были доступны для жителей Камчатки", - заметил премьер.

По итогам - доклад президенту

После возвращения из поездки по Дальнему Востоку Михаил Мишустин доложит президенту Владимиру Путину о тех инициативах, которые представили ему жители региона. Премьер напомнил, что президент ранее назвал развитие Дальнего Востока одним из важнейших приоритетов государственной политики РФ. "За время пребывания здесь, на Дальнем Востоке, мы встретились с врачами, учителями, бизнесменами, энтузиастами. Все они любят свой край, хотят сделать его лучше, чтобы жить здесь было комфортно, чтоб сюда приезжала молодежь, оставалась, училась, делала бизнес, занималась развитием Дальнего Востока", - добавил Мишустин.

После Камчатки правительственный десант продолжит поездку по Дальнему Востоку. Михаил Мишустин посетит Магаданскую и Амурскую области.

Официально

Михаил Мишустин подписал постановление о включении первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита, сообщается на сайте правительства. Отдельно отмечается, что временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав.