Новости

США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности 05:30
В Приморье награжден спасший тонувшего в море мужчину подросток 05:18
Диетолог назвала идеальные для ужина продукты 04:42
Трамп ответил на вопрос о помиловании Сноудена 03:50
Инспектор ГИБДД пострадал во время проверки документов в Петербурге 03:30
Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России 02:54
Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии 02:20
Трамп анонсировал скорое восстановление санкций против Ирана 01:56
Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру 01:30
В США истребители перехватили самолет над гольф-клубом Трампа 00:49
Свечников получил травму, его "Каролина" уступила "Бостону" 15.08.2020
Черчесов подарил Нурмагомедову мяч со своим автографом 15.08.2020
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 15.08.2020
Головин принес победу "Монако" 15.08.2020
Ресторан в Китае взвешивал клиентов по программе "Чистая тарелка" 15.08.2020
Лукашенко назвал своей целью сохранение независимого и стабильного государства 15.08.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 9900 человек 15.08.2020
Японский танкер раскололся надвое у Маврикия 15.08.2020
Власти наградят и поблагодарят за работу медиков из Москвы и регионов 15.08.2020
Генпрокурор Беларуси: Массовые мероприятия должны согласовываться 15.08.2020
В Международной федерации баскетбола оценили работу Андрея Кириленко 15.08.2020
Самолет радиотехнической разведки США был перехвачен над Черным морем 15.08.2020
Спасатели МЧС вернулись из Ливана 15.08.2020
Трамп разыграл Байдена на встрече с профсоюзом полиции 15.08.2020
"Ротор" на выезде сыграл вничью с "Динамо" 15.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
16.08.2020 05:18
Рубрика: Происшествия

В Приморье награжден спасший тонувшего в море мужчину подросток

Текст: Ольга Журман

Руководство межмуниципального отдела МВД России "Дальнереченский" выразило благодарность 16-летнему жителю Хабаровска за то, что не оставил человека в беде и спас тонувшего мужчину, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Как заметил начальник полиции МО "Дальнереченский" полковник полиции Александр Звягинцев, поступок юноши, несомненно, является проявлением лучшего человеческого качества - неравнодушия к чужой беде.

На Кубани чудом спасли унесенную в море 5-летнюю девочку

О поступке 16-летнего хабаровчанина Александра стало известно из соцсетей, в которых жена тонувшего мужчины благодарила молодого человека. Супруги отдыхали на пляже приморского поселки Ливадия. Купаясь, мужчина попал в яму, из которой выбраться не получалось. Когда уже совсем обессилел, к нему подплыл молодой паренек, держа в руках спасательный круг.

"Я увидел человека в море, который барахтался и никак не мог выплыть, так как его все время накрывало волнами. Понял, что нужно срочно плыть к нему и помочь. Кто-то с берега успел кинуть мне спасательный круг, при помощи которого я и смог вытащить мужчину на берег", - рассказывает молодой человек.

Благодарность за правильное воспитание сына получил и отец юноши.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану
Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России
Правительство рассмотрит первую версию нацпроекта по внутреннему туризму
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
Как пандемия способствовала росту домашнего насилия
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки