В Приморье награжден спасший тонувшего в море мужчину подросток

Руководство межмуниципального отдела МВД России "Дальнереченский" выразило благодарность 16-летнему жителю Хабаровска за то, что не оставил человека в беде и спас тонувшего мужчину, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Как заметил начальник полиции МО "Дальнереченский" полковник полиции Александр Звягинцев, поступок юноши, несомненно, является проявлением лучшего человеческого качества - неравнодушия к чужой беде.

О поступке 16-летнего хабаровчанина Александра стало известно из соцсетей, в которых жена тонувшего мужчины благодарила молодого человека. Супруги отдыхали на пляже приморского поселки Ливадия. Купаясь, мужчина попал в яму, из которой выбраться не получалось. Когда уже совсем обессилел, к нему подплыл молодой паренек, держа в руках спасательный круг.

"Я увидел человека в море, который барахтался и никак не мог выплыть, так как его все время накрывало волнами. Понял, что нужно срочно плыть к нему и помочь. Кто-то с берега успел кинуть мне спасательный круг, при помощи которого я и смог вытащить мужчину на берег", - рассказывает молодой человек.

Благодарность за правильное воспитание сына получил и отец юноши.