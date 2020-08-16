В Башкирии иномарка сбила беременную женщину с ребенком

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Софья Алешина рассказала о состоянии здоровья беременной женщины, сбитой в Уфе на улице Комарова вместе с ребенком 14 августа. Она опровергла информацию о смерти пострадавшей, которую распространил сегодня ряд СМИ.

По словам Софьи Алешиной, у женщины состояние стабильное, средней тяжести, ее шестилетняя дочь не находится в коме, как пишут СМИ. У девочки наблюдается положительная динамика.

Напомним, 14 августа 20-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota Rav 4, проехала перекресток на красный свет и сбила пешеходов: молодую женщину с ребенком.