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Рубрика: Власть

В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау

Текст: Ольга Горюнова (Уфа)
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с защитниками горы Куштау, сообщила пресс-служба главы региона. В ходе встречи он заявил, что никакие работы на горе вестись не будут, пока не будет найдено компромиссное решение.

Фото: Владимир Байкальский/ТАСС
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Напомним, днем ранее здесь состоялся экологический флешмоб, в результате которого произошло противостояние между сотрудниками Башкирской содовой компании и защитниками шихана Куштау.

Активисты противятся работам по геологоразведке горы, которая относится к ценным природным территориям. Куштау - гора-одиночка на территории Башкирии, включенная в список объектов геологического наследия всемирного значения.

Справка "РГ"

Шихан - это одиночная гора или сопка, которая видимо выделяется в рельефе, возвышенность с правильными склонами и вершиной.

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