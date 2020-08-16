В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с защитниками горы Куштау, сообщила пресс-служба главы региона. В ходе встречи он заявил, что никакие работы на горе вестись не будут, пока не будет найдено компромиссное решение.

Напомним, днем ранее здесь состоялся экологический флешмоб, в результате которого произошло противостояние между сотрудниками Башкирской содовой компании и защитниками шихана Куштау.

Активисты противятся работам по геологоразведке горы, которая относится к ценным природным территориям. Куштау - гора-одиночка на территории Башкирии, включенная в список объектов геологического наследия всемирного значения.

Справка "РГ"

Шихан - это одиночная гора или сопка, которая видимо выделяется в рельефе, возвышенность с правильными склонами и вершиной.