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16.08.2020 11:22
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе при аварии на шахте пострадали четверо горняков, один скончался

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В Кузбассе умер один из четверых горняков, пострадавших во время обрушения горной массы на шахте "Ерунаковская-8".

Коллеги погибшего находятся в больнице в состоянии различной степени тяжести.

Фото: iStock
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- Три человека госпитализированы, один в среднем состоянии, один в тяжелом, и третий - в крайне тяжелом состоянии, - сообщил РИА Новости представитель регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.

Авария на шахте "Ерунаковская-8" произошла в 15 августа около в 15 часов дня. Причиной случившегося могло стать землетрясение.

- По предварительной информации в результате сейсмического удара произошло геологическое нарушение, от чего изменилось сечение горной выработки, - сообщает СК по Кемеровской области. - В это время на аварийном участке находилось 4 горнорабочих, они получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ. В правительстве региона произошедшее пока не комментируют.

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