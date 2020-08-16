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Рубрика: Происшествия

Плата за уголь

В Воркуте и Кузбассе на шахтах произошли аварии, погибли люди
Текст: Юлия Потапова (Кемерово) , Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
В Воркуте на шахте "Воргашорская" во время проведения работ по демонтажу наземной галереи углеподачи от скипового ствола до здания погрузки произошло ее обрушение, в результате чего четыре человека получили несовместимые с жизнью травмы. Предварительная причина - несоблюдение правил техники безопасности.

Все случилось на промышленной площадке предприятия. Погибли рабочие подрядной организации из Санкт-Петербурга. Галерея ранее была выведена из эксплуатации. Подрядная организация и взялась демонтировать сооружение.

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Спасатели уже разобрали обрушившуюся конструкцию и извлекли из-под завалов тела четырех рабочих.

Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. В Воркуте работают следователи-криминалисты, которые осматривают место трагедии и допрашивают свидетелей. Назначила проверку и региональная прокуратура.

В компании "Воркутауголь" заявили, что семьям погибших из Фонда социального страхования перечислят по одному миллиону рублей. А после им назначат ежемесячную выплату по потере кормильца.

Несоблюдение требований безопасности, по мнению следователей, стало причиной ЧП

Кстати, буквально накануне стало известно, что "Воркутауголь" успешно прошла сертификацию по международному стандарту в области безопасности. Такая проверка подтверждает, что компания выполняет требования международного стандарта охраны здоровья и безопасности труда.

После ЧП на шахте "Ерунаковская-8" Кемеровской области также возбуждено уголовное дело.

Там в минувшую субботу во время смены обрушилась горная порода. Пострадали четверо из трех десятков работавших на аварийном участке горняков.

Один из них от полученных травм скончался на месте, остальные были госпитализированы. Как уточнили в пресс-службе областного центра медицины катастроф, состояние каждого из трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, тяжелое и крайне тяжелое.

- По версии следствия, в 15.27 местного времени по лаве пошла пыль, проветривание горной выработки нарушилось, - сообщили "РГ" в региональном СУ СК РФ. - Предварительно установлено, что произошел сейсмический удар, вызвавший геологическое нарушение, из-за которого изменилось сечение горной выработки.

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К слову, в "Распадской угольной компании" ЕВРАЗа, которая управляет шахтой, тоже говорят о сейсмическом событии, спровоцировавшем пучение почвы на вентиляционном штреке лавы. Добыча угля была приостановлена сначала непосредственно на месте аварии, в затем и на всей шахте.

Для расследования причин случившегося создана специальная комиссия. Следователи продолжают работать на месте ЧП, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. Уголовное дело возбуждено по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Проверку соблюдения законодательства по охране труда и промбезопасности на шахте начала Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

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