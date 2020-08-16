ФСБ задержала в Дагестане подростков, готовивших атаки на силовиков

Сотрудниками ФСБ при участии полиции и Росгвардии задержаны пять членов вооруженной группы, планировавших нападения на полицейских, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ региона.

По данным республиканского ФСБ, возраст участников группы составляет от 15 до 17 лет. Они дали показания, что планировали совершить вооруженные нападения на сотрудников полиции в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте.

Активно искать членов молодежной бандгруппы начали 15 августа, когда силовики блокировали жилой район около горы Тарки-тау возле Махачкалы.

По оперативной информации, подростки ушли из дома, оставив записки, что "уходят в лес".