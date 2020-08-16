Новости

Более десяти человек погибли при атаке на отель в Сомали 21:13
Почти 10 тысяч человек вылечились от коронавируса в Вооруженных силах 20:40
Названа новая версия появления коронавируса 20:30
В Минске задержали подозреваемых в подрыве самодельного устройства 20:03
Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви 20:00
ФСБ задержала в Дагестане подростков, готовивших атаки на силовиков 19:58
Глава МВД Беларуси прокомментировал гибель участника протестов в Минске 19:43
Собянин призвал горожан присоединиться к тренировкам в московских парках 19:02
Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана 19:01
Бурляев: Николай Губенко всегда был патриотом 18:54
Вышел трейлер 4-го сезона "Страйка" - детектива по романам Роулинг 18:34
22-летняя певица и актриса Саша Спилберг заразилась коронавирусом 18:26
В РФС посчитали верными действия арбитра в матче "Рубин" - "Локомотив" 18:08
Десятки тысяч человек собрались на митинг протеста возле стелы в Минске 17:56
Мешков рассудит "Зенит" и ЦСКА в третьем туре РПЛ 17:54
На Кубани арестовали родителей, которые "жонглировали" ребенком 17:50
В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау 17:44
Технологию строительства зданий на Луне создали в Индии 17:26
В митинге в поддержку Лукашенко приняли участие более 65 тысяч человек 16:39
Лукашенко заявил о готовности провести реформы 16:00
В Москве задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка 15:25
В ФК "Строгино" заявили, что у умершего игрока не было проблем со здоровьем 14:44
Задержанные в Беларуси россияне рассказали свою историю 14:41
Мэр Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Николая Губенко 14:35
Глава МВД Беларуси пообещал проверки по случаям насилия со стороны милиции 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
16.08.2020 19:58
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала в Дагестане подростков, готовивших атаки на силовиков

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Сотрудниками ФСБ при участии полиции и Росгвардии задержаны пять членов вооруженной группы, планировавших нападения на полицейских, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ региона.

По данным республиканского ФСБ, возраст участников группы составляет от 15 до 17 лет. Они дали показания, что планировали совершить вооруженные нападения на сотрудников полиции в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте.

Инспектор ГИБДД пострадал во время проверки документов в Петербурге

Активно искать членов молодежной бандгруппы начали 15 августа, когда силовики блокировали жилой район около горы Тарки-тау возле Махачкалы.

По оперативной информации, подростки ушли из дома, оставив записки, что "уходят в лес".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

В Башкирии приостановили работы по геологоразведке на горе Куштау
Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем разведчика из Италии
Названы сроки начала гражданского оборота вакцины от коронавируса
Дарига Назарбаева подтвердила кончину своего сына Айсултана
За сутки в России подтверждено 4969 случаев COVID-19 в 84 регионах
Как пандемия способствовала росту домашнего насилия
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки