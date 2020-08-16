Владимир Путин обсудил с главой Архангельской области проблемы региона

Экономика Архангельской области растет лучше, чем в среднем по стране, однако в регионе надо решить ряд проблем, в том числе с безработицей. Об этом глава государства заявил на встрече с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским. Владимир Путин, кроме того, поддержал предложения собеседника в сфере культуры и строительства дорог.

Президент предложил начать с темпов ввода жилья: в связи с пандемией они снизились во всей России на 11%. Однако для Архангельской области это стало одной из наиболее острых проблем, констатировал глава государства. "Более чем в два раза темп снизился, на 23 с лишним процента", - отметил российский лидер.

Цыбульский пояснил, что виной тому - "разрывы по поставкам стройматериалов и другие объективные факторы, связанные с коронавирусом". Еще одна причина - падение спроса. В связи с этим построить столько коммерческого жилья, сколько было запланировано ранее, не удастся. Однако власти региона полностью выполнят обязательства по переселению из ветхого и аварийного фонда, подчеркнул собеседник президента.

Еще одна проблема, которую обозначил Владимир Путин, связана с безработицей. Ее уровень немного увеличился опять же по всей стране, при этом в Архангельской области этот показатель "подрос чуть больше", чем в среднем по России. Глава государства призвал власти региона особое внимание уделить этой теме.

Владимир Путин назвал еще одну связанную с ситуацией на рынке труда проблему - сокращение инвестиций в основной капитал. "Это происходит уже не первый год, - сказал он собеседнику. - Вы здесь ни при чем, вы не так давно приступили к работе". И все же президент попросил Цыбульского рассказать о причинах такой ситуации. "Я думаю, что это объясняется в определенной степени закрытием части производств в области деревообработки", - ответил врио губернатора.

Темпы ввода жилья в связи с пандемией коронавируса снизились во всей России на 11 процентов

В ходе встречи Цыбульский, кроме того, обратил внимание президента на состояние дороги до моногорода Онега, находящегося в 160 км от Архангельска. "Я лично по ней ездил и скажу вам, что в период осадков или межсезонье это практически отрезанная от Архангельска территория", - рассказал собеседник Путина. Он попросил президента поручить минтрансу дополнительно выделить 5,7 млрд рублей. "Хорошо, такое поручение будет дано", - ответил Путин.

Тем временем

Президент России Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит глав государств - постоянных членов Совбеза ООН, а также Германии и Ирана по поводу иранской ядерной сделки. Об этом говорится в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

"Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН, оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД", - говорится в заявлении президента. Владимир Путин отметил, что дискуссии по иранскому вопросу в Совбезе ООН становятся все более напряженными. "В случае принципиальной готовности к разговору лидеров предлагаем оперативно провести согласование повестки дня, организационных модальностей и сроков видеосаммита по линии внешнеполитических ведомств семи государств", - заявил президент.