Врач рассказала, как в отпуске максимально укрепить свой иммунитет

Исходить из здравого смысла, а не только от своих желаний - вот главный совет, который дает будущим и нынешним отдыхающим Евгения Рубежова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, кандидат медицинских наук Мариинской больницы (Санкт-Петербург). Здесь до сих пор принимают пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Замглавного врача Мариинской больницы Евгения Рубежова: "Прежде, чем ехать в дальние края, подумайте, а надо ли". Фото: из личного архива Евгении Рубежовой

Я своих родителей - не отпущу!

Евгения Михайловна, уже начали открывать границы. Туристы полетели в Турцию. Да и по России отпускники начали активно курсировать. Не опасно ли это?

Евгения Рубежова: Этот год в плане отдыха необычный. Понимаю, все мы устали от непростой ситуации, которую преподнесла нам новая коронавирусная инфекция. Необходимость длительной самоизоляции, проблемы с работой, обострения отношений в семье…

Но все-таки, прежде чем решиться ехать в дальние края, подумайте, а надо ли? Именно сейчас лучше отдохнуть в своем собственном регионе. Независимо от того, живете вы на холодном Северо-Западе или в теплом Краснодарском крае. Ковид не признает границ - ни между странами, ни между регионами.

Для кого особенно актуален ваш совет?

Евгения Рубежова: Особенно совет отдыхать в своем регионе актуален для групп риска по ковиду. Это люди старше 65 лет, а также любого возраста, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, беременные женщины. И еще дети, которые легко могут стать "передаточным звеном", сами легко переболев, но занеся инфекцию в дом. Чем меньше будут миграционные потоки - тем лучше.

Любые передвижения, независимо от вида транспорта, подразумевают нахождение в зонах, где много людей. Вы не можете быть уверены, что кто-то из них не заразен по ковиду. Я, например, своих 70-летних родителей ни за что не отпущу куда-то далеко.

Возьмите больше денег и полис

Какой совет дадите тем, кто все-таки поедет?

Евгения Рубежова: Здесь есть и экономический аспект. Что вы будете делать, если заразитесь во время поездки? Скажем, вы окажетесь в местной больнице. А где будут находиться родственники, которые приехали с вами?

А если, например, вы сняли квартиру, хозяева могут попросить на выход: у них уже другая "смена" должна приехать. Сможете оставить родных проживать в гостинице и будут ли на это деньги? Все это нужно просчитывать и брать с собой дополнительные финансовые средства. Вместе с полисом ОМС (чтоб не случилось так, что компьютер в больнице завис, и доступа к базе данных о полисах нет).

И все-таки рекомендую рассмотреть возможности отдыха поближе к дому. А если уж решили выехать - соблюдайте санитарные предписания региона (или страны) выезда.

Нужно ли по возвращении сдавать анализ на ковид?

Евгения Рубежова: Если вернулись из другой страны, если почувствовали недомогание, если контактировали с теми, у кого, возможно, был ковид, то, безусловно, анализы надо сдавать.

Не бойтесь воды

Опасно ли купаться в море, Волге, в других реках, озерах?

Евгения Рубежова: Не опаснее, чем обычно. Никаких ограничений, кроме качества воды в водоеме и состояния прибрежной полосы нет. То есть нельзя купаться в пожарных водоемах, в местах выхода канализационных стоков.

Нельзя нырять в незнакомых местах, плавать в состоянии алкогольного опьянения, сушить на себе мокрые купальные принадлежности. Но эти советы актуальны всегда.

Что касается ковида, то вызывает вопросы пребывание на пляже, на котором негде яблоку упасть.

Кстати, что предпринять, если на вас кто-то чихнул, кашлянул, а вы - без маски?

Евгения Рубежова: Все слышали о необходимости соблюдать социальную дистанцию? Так соблюдайте! Чтобы вероятность того, что капли слюны попадут на вас, была минимальна.

Если это все-таки произошло, нужно по возможности умыть лицо, прополоскать рот чистой водой. И не забывать мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Положите в чемодан флакончик с ним.

Опасны ли бассейны?

Евгения Рубежова: Нет, если в них четко соблюдаются санитарные правила.

Но в некоторых южных городах есть открытые бассейны, в которых могут купаться все желающие. К сожалению, число людей, которые одномоментно находятся в таком бассейне, не всегда регулируется. Если учесть, что нет обязательного посещения душевых перед купанием, далеко находится туалет, вода может не соответствовать санитарным требованиям.

Семь правил хорошего иммунитета

Как за отпуск максимально поднять иммунитет и действительно отдохнуть?

Евгения Рубежова: Рекомендации просты: не переедать, есть часто и небольшими порциями, не увлекаться алкогольными напитками, жирными и жареными блюдами. Лучше придерживаться режима и спать не менее 8 часов в сутки. И не превращать ночь в день! Иначе по приезду вам будет крайне сложно встроиться в рабочий или учебный режим.

Очень важна физическая нагрузка: мы с вами слишком много времени провели в онлайне. Пешие прогулки (можно с палками для скандинавской ходьбы), велосипедные прогулки, плавание, подвижные игры на свежем воздухе - кому что нравится. И позитивные эмоции. Без них мы не победим хроническую стрессовую ситуацию, в которой многие находятся.

Нужно ли сейчас принимать аптечные витамины? Или вполне достаточно свежих овощей и фруктов?

Евгения Рубежова: Аптечные витамины сейчас не актуальны (если не назначил лечащий врач). И старайтесь покупать фрукты и овощи, выращенные в своем регионе, либо в регионе, доставка из которого не займет более суток. То есть берите все свежее. Не экономьте: лучше купить полкило хороших персиков, чем за те же деньги два килограмма подгнивших.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы максимально сохранить здоровье до следующего отпуска?

Евгения Рубежова: Как ни банально: соблюдать режим труда и отдыха, придерживаться правильного питания (стараться покупать все-таки качественные продукты), пить достаточное количество воды.

Не игнорировать медицинские профосмотры и диспансеризацию, которые проводят бесплатно. Практика показывает: часто именно во время их проведения тяжелые заболевания выявляются на начальных стадиях, а значит, лучше поддаются лечению.

Очень важна психо-эмоциональная составляющая. Не нужно уподобляться загнанной лошади. Выделяйте время на отдых, на прогулки, на чтение книг, посещение музеев. Старайтесь привнести в свою жизнь что-то новое и яркое.

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