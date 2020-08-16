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16.08.2020 21:40
Рубрика: Общество

Декоративный мандарин способен помочь в борьбе раком

Текст: Алена Ларина
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Кумкват или декоративный мандарин может помочь в борьбе со злокачественными опухолями. Также он способствует нормальной работе различных органов человеческого организма, сообщает Sabah.

Фото: iStock
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Кумкват не только способен тормозить рост раковых клеток, но и поддерживать пищеварительную систему, а еще укреплять костную ткань. Кроме того, оказывает положительный эффект при избавлении от анорексии, тошноты и несварения желудка.

Самое распространенное применение этого цитрусового - укрепление иммунитета в осенне-зимний период, зачастую его употребляют в пищу как средство от простуды и гриппа. Способность кумквата замедлять развитие онкологии связано с тем, что в нем содержится большое количество флавоноидов, поэтому фрукт делает организм более устойчивым к канцерогенным веществам, из-за которых растут опухоли.

Плоды кумквата богаты и на кальций, поэтому он укрепляет кости, а также может предотвращать появление морщин и пигментных пятен и даже бороться с прыщами. Содержащийся в фрукте витамин А принесет пользу для здоровья глаз.

Декоративный мандарин, который называют и золотым апельсином, нужно есть прямо с кожурой. Но кумкват не станет менее полезным, если сварить из него варенье или мармелад.

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