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16.08.2020 07:00
Рубрика: Экономика

На Дону пройдет масштабный автопробег на военной технике

Текст: Руслан Мельников (Ростовская область)
Житель небольшого донского города Сальска Александр Высоцкий решил не терять времени даром во время вынужденного отпуска из-за распространения коронавирусной инфекции. В самый разгар эпидемии он оборудовал на своем подворье частный музей, посвященный Великой Отечественной войне.

Посмотреть на технику и спуститься в выставочный зал может теперь любой желающий. Хозяин необычного музея не отказывает никому. Платы с посетителей Александр не берет, а сам выступает в качестве экскурсовода.

Подземный музей

Коллекцию экспонатов он разместил под землей в просторном подвале, что создает особую неповторимую атмосферу. Подвальное пространство Александр Высоцкий разделил на две части. Одну оформил в виде бункера, другой придал образ землянки-блиндажа военных лет.

Фото: ОНФ Ростовской области
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Вниз можно спуститься на специальной платформе. Она словно погружает посетителей в эпоху сороковых. Впрочем, на нужный лад уже на входе в музей гостей настраивает техника военных лет, которую Александр также реставрирует у себя во дворе.

- Каждый раз выкраиваю для этого минут 15-20. Показываю, рассказываю, и в итоге экскурсия затягиваются минут на 30-40. А что делать? Людям интересно! И мне тоже интересно поговорить с теми, кто по-настоящему увлечен нашей историей, - Александр улыбается, вытирая вымазанные в смазке руки.

Чтобы поговорить с корреспондентом "РГ" он оторвался от очередной работы: во дворе идет восстановление немецкого мотоцикла. Александр сетует, что не хватает нужных запчастей. Приходится снимать с современных мотоциклов и переделывать под старый немецкий. У Александра есть свой автосервис, и, как говорит слесарь-сальчанин, если есть руки, умение, мозги и нужные инструменты, то грех ими не воспользоваться для того, к чему лежит душа. А уж если рядом еще и живут единомышленники...

Машина с номером "41-45 ВОВ"

"Как-то зимними вечерами, когда и делать-то особенно нечего, мы сидели с товарищами, разговаривали о войне и памятниках, - рассказывает Александр. - Вспомнили полуторку, которая стояла на постаменте в Сальске, а потом куда-то подевалась. И решили тоже сделать такую же полуторку-новодел на базе "Газели".

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Мастеровитые друзья достали необходимые чертежи и уже собирались приступить к работе, но узнали, что в Сальске гниет без дела настоящий раритет - ГАЗ-67 1943 года выпуска. Планы изменились.

Хозяин старой военной легковушки тоже когда-то хотел ее восстановить, но потом отказался от этой непростой затеи. Он согласился недорого продать авто, находившееся в ужасном состоянии, автослесарям-историкам.

К 9 мая машина обрела вторую жизнь. Жители Сальска выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с техникой, на которой вместо госномера крупным шрифтом значилось "41-45 ВОВ".

Два шлема танкистов

"Все закрутилось само собой, - вспоминает Александр Высоцкий. - Сложилось одно к одному, как хорошо подогнанные детали. К нам присоединился еще один товарищ, который коллекционирует оружие времен Великой Отечественной. Разумеется охолощенное, все на законных основаниях. У него, например, оказались пулемет Дегтярева, ППШ, карабин Мосина, немецкие автоматы, гранаты. Подтянулись и другие жители Сальска".

Люди начали нести вещи военных времен. Кто принес самовар, кто - патефон, кто - буденовку. Один посетитель как-то выложил сразу два шлема танкистов. Говорит, у меня они все равно в сарае без толку валяются. А здесь - польза будет.

Фото: Наум Грановский / ТАСС
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Некоторые экспонаты, кстати, имеют интересную историю. "Например, мне особенно дорог немецкий фотоаппарат, - говорит Высоцкий. - Его мой дед в 12-летнем возрасте утащил у фашистов. Просто залез тайком в немецкий броневик и стянул. Кстати, этот "трофей" исправно проработал до 1980 года".

В "землянке-бункере" аккуратно разложены каски, подсумки, полевой телефон, фронтовые письма… Среди экспонатов есть и газеты военных лет. В одной из них, например, опубликована статья, посвященная освобождению Крыма. Газеты Александр Высоцкий покупал за свои деньги. В рамках в музее хранятся денежные купюры того времени - советские рубли и немецкие марки. Тоже, кстати, покупные. Хозяин музея также выписал из Москвы форму красноармейцев образца 1943 года.

А недавно единомышленники, сплотившиеся вокруг музея Александра Высоцкого в клуб "Звезда", соорудили точную копию легкого бронеавтомобиля БА-64. Все сделано по чертежам. Модель получилась - загляденье. Броневик на ходу, башня крутится, пулемет наводится на цель, фары горят.

В этом году реконструкторы ездили на броневике поздравлять местного ветерана с 9 мая. Участник войны даже прослезился от такого внимания. Энтузиастов из Сальска часто приглашают на сборы юнармии и на перезахоронение бойцов. А после полной отмены ограничительных мер они планируют совершить масштабный автопробег на восстановленной своими руками военной технике.

Просто должен - и все!

"Ну а пока я решаю одну проблему, - вздыхает Александр Высоцкий. - Хочу сделать пушку-сорокопятку, но никак не могу найти точных чертежей. По фотографиям собрал остов с колесами, а дальше - никак. Хочется ведь создать точную копию орудия". В прошлом году он ездил в Волгоград. Там Александру разрешили измерить пушку рулеткой и собрать базовые размеры. "А мне хочется, чтобы все соответствовало оригиналу до последней детали, болтика и заклепки. Так что тут все-таки нужны чертежи. Ищу", - вздыхает Высоцкий.

Фото: Аксайский военно-исторический музей
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Он признается, что, к сожалению, не все земляки понимают его увлечение. Конечно, многие поддерживают и одобряют. Но есть и такие, кто удивляются: зачем, мол, нужно тратить на такое хобби время, энергию и деньги, если можно просто сходить на рыбалку или поиграться в компьютерные "танчики".

"Я сам недавно задумался, почему этим занимаюсь. И сам же себе ответил. Когда я учился, у нас был хороший школьный музей военной истории. А потом он бесследно исчез. Вообще ничего не осталось! Я пытался навести справки, выяснить, куда подевались экспонаты. Увы, безрезультатно. А ведь там и оружие было, и медали, и ордена, и архивные материалы о сальских героях. Мне кажется, я должен восстановить то, что было утеряно. Просто должен - и все!" -объясняет Александр Высоцкий.

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