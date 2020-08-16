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16.08.2020 18:37
Рубрика: Культура

Художники из России и Казахстана показали скульптуры из металлолома

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Татьяна Андреева
В Екатеринбурге начался XI Международный фестиваль актуального искусства "ЛОМ".

Вплоть до 30 сентября на территории ЦПКиО имени Маяковского можно будет рассматривать разнообразные арт-объекты, которые изваяли из металлических отходов художники из 12 российских городов (включая Москву, Уфу и другие) и Республики Казахстан. В общей сложности создано 35 объектов, найти которые можно на кольцевой аллее парка, а также по адресу улица Прониной 54А.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Среди авторов - немало постоянных участников и призеров фестивалей прошлых лет, - рассказали в оргкомитете. Например, Андрей Молчановский, Владимир Жуков, Константин Бруевич, Игорь Белов, Дмитрий Посадский, Алексей Потоскуев. Художник с мировым именем из Германии Павел Эрлих создал музыкальную скульптуру и представил на фестиваль ее фото и видеоролик".

Кстати, за несколько дней до открытия фестиваля стало известно, что одну из работ - скульптуру "Я тебя слышу" Александры Гордеевой из Петрозаводска - украли. Унесли, к счастью, недалеко: администрация ЦПКиО нашла ее тут же, на территории парка, и вернула на законное место.

"В этом году было решено провести фестиваль традиционно в августе. Из-за закрытия границ многие художники из США, Украины и других стран не смогли принять участие, хотя очень хотели", - рассказал главный организатор Илья Полетаев. И подчеркнул: скульптуры размещены на открытом воздухе, поэтому их осмотр безопасен для всех ценителей современного искусства.

На фестивале традиционно выберут самые лучшие работы в нескольких номинациях. Оценивать арт-объекты будет жюри, в которое войдут главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель, председатель Свердловского отделения Союза художников РФ Сергей Айнутдинов и другие. Посетителя парка также смогут отдать свои голоса автору, чья работа тронет их больше всего.

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