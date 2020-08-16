Как в разных регионах страны начнется учебный год

Как дети пойдут в школу - в масках или нет? Будут ли тестировать учеников на ковид? Обеспечат ли безопасность в столовых? То, в каких условиях начнут работать школы, сейчас волнует и родителей и учителей, и самих школьников. Вопросов новый учебный год вызывает не меньше, чем прошлый переход на дистанционку.

Ученики могут ни маски, ни перчатки не носить. Фото: Gettyimages

- 1 сентября в планах начать традиционный образовательный процесс в нормальном, очном режиме по всей стране. Начать с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Рекомендаций и предписаний для каждого конкретного региона. Поэтому сценарий и форма проведения линейки Дня знаний у всех будет разной, - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о мерах, исходя из требований по защите здоровья. Там, где примут решение "живые" линейки не проводить, будут выбраны иные форматы. Но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним. 1 сентября - это день, безусловно, особый для школы. Особый для педагогов, школьников их родителей. Уверен, и я думаю, что все со мной согласятся, в нынешнем году самым важным будет соблюдение санитарных норм, чтобы никто из участников первых школьных звонков или уроков не заболел.

Напомним, ранее Роспотребнадзор утвердил санитарные правила, в которых прописано, какие меры безопасности будут соблюдать школы до конца года. Среди них: измерение температуры на входе, антисептики для рук, дезинфекция помещений, обеззараживание воздуха, отмена массовых мероприятий. За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам.

Исключение - занятия, требующие специального оборудования (физкультура, ИЗО, технология, физика, химия). Обязательного требования сдвигать начало уроков по времени нет. Носить детям маски тоже не требуется. Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не наоборот. Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.

В общем, все требования - простые и понятные. Как их выполнять и чем дополнить? Это каждый регион уже решает сам.

На переменах - учителя в масках

Чтобы снять большинство волнующих вопросов, глава Югры Наталья Комарова провела совместный эфир в Instagram с матерью одиннадцати детей, блогером Галиной Кузнецовой. Больше двух часов они вместе вели разговор с родителями. Как прозвучало, все школы региона начнут новый год офлайн. Переход на дистанционку возможен только в случае карантина при сезонных заболеваниях и в период сильных морозов зимой. Что интересно? Учителям Югры разрешили вести урок без маски, соблюдая дистанцию с классом. А вот на переменах и в местах общего пользования ее нужно будет надеть. Ученики могут ни маски, ни перчатки не носить. В школах откроют все имеющиеся входы.

Это нужно для того, чтобы дети как можно меньше пересекались. Каждому классу отведут отдельный кабинет. В столовой будет организован особый график для классов, учеников рассадят подальше друг от друга (насколько это возможно). Обеденные столы будут обрабатывать до и после приема пищи, посуду мыть с соблюдением высокотемпературного режима или дезинфицировать.

А в школах, где ребята учатся в две смены (в Югре это каждое третье учебное заведение), будут проводить дезинфекцию, прежде чем запускать очередной поток учеников.

Показательно, что за пять дней до начала учебного года планируется проверить, есть ли у учеников среди родственников больные коронавирусом. Если да, то от школьника потребуется заключение о здоровье.

Поголовное тестирование учащихся в регионах не планируется. Об этом уже заявили, например, власти Югры, Свердловской области, Ямала.

- В этом нет большого смысла, - говорит заместитель руководителя департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко. - Сегодня коронавируса нет, а через три дня может появиться. Не брать же тесты каждый день. Не случайно среди обязательных требований Роспотребнадзора массовое тестирование в школах не значится.

Чтобы снять большинство вопросов, глава Югры Наталья Комарова провела совместный эфир в Instagram с матерью одиннадцати детей, блогером Галиной Кузнецовой. Больше двух часов они вели разговор с родителями

Пошли сигналы о поборах

На Дальнем Востоке начало учебного года состоится традиционно 1 сентября. Но изменения, разумеется, будут.

Например, в Хабаровском крае могут ограничить посещение родителей на традиционных классных часах в первый учебный день.

- Руководство школ может не пустить в кабинеты взрослых, чтобы избежать скопления людей. В каждом муниципалитете к этому вопросу подойдут индивидуально, - говорит начальник управления общего и дополнительного образования Минобрнауки региона Юлия Зотова.

Теперь у всех на входе в школу будут измерять температуру, а кабинеты, в которых установят санитайзеры, регулярно проветривать.

По словам врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, ему стали поступать жалобы на поборы в школах. Взрослых просят закупить обеззараживающие устройства в учебные классы.

- На приобретение почти семи тысяч аппаратов из резервного фонда мы выделим около 104 миллионов рублей. Родители на это не должны потратить ни копейки. Их задача - привести ребенка 1 сентября в школу, а наша - организовать учебный процесс, - отметил глава региона.

В Минпросвещения также подчеркнули: школы не имеют права собирать с родителей деньги на средства гигиены и защиты здоровья.

- Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим, - рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Школы не имеют права собиратьс родителей деньги на средствагигиены и защиты здоровья. Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС

Линейки отменили

В целом ряде регионов школьные линейки 1 сентября пройдут либо в скорректированном пандемией формате, либо будут отменены вовсе.

Так, торжества в День знаний в школах Челябинской области пройдут с соблюдением всех карантинных требований, но родителей учеников, за исключением первоклассников, решено не приглашать. При этом по возможности рекомендовано проводить линейки на свежем воздухе.

А вот в соседней, Свердловской области школьные линейки отменили вовсе. Так же как и в Москве. В этот день пройдут уроки знаний, посвященные 75-летию Победы.

Отменили торжественные линейки и в Омской области в школах. 1 сентября школьный звонок прозвенит только для первоклассников и будущих выпускников - девятиклассников и одиннадцатиклассников. Для остальных учеников педагоги проведут классные часы.

Офлайн или онлайн?

В республике Бурятия, учитывая, что в школы крупных городов ребята ходят пока еще в две смены, рассматривается вариант очно-заочного обучения. То есть две параллели две недели могут обучаться в заочном формате, другие классы - в очном, а потом поменяются. Принимать решение учреждения будут самостоятельно, не забывая об удобстве для школьников, а главное - о качестве знаний.

А в Омской области, чтобы развести потоки детей и минимизировать риски распространения инфекции, школам разрешили вводить сменное обучение или занятия по графику. Например, часть обучающихся может приходить к первому уроку, а часть - ко второму.

- Рассадка детей в кабинете, как и было до пандемии, не предполагает каких-либо особенностей, - рассказал "РГ" представитель Минобра Омской области Илья Крылич.

Средства защиты обязаны носить только сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи и обслуживающий персонал. Кроме того, по желанию родители смогут сохранить дистанционный формат обучения для своих детей. Для этого им необходимо персонально обратиться в школу, после чего для школьника будет сформирован индивидуальный план обучения и обозначены периоды аттестации.

Для некоторых семей такое решение станет выходом из ситуации.

- У меня две дочери-школьницы, и обе они пока будут учиться дома, - говорит омичка Татьяна Хиневич. - Дети не входят в группу риска, но они могут передавать вирус другим членам семьи. А с нами вместе живет моя мама. Ей 63 года, она страдает астмой, сахарным диабетом, у нее проблемы с почками, и я не хочу ее потерять. Поэтому я рада, что у нас есть альтернатива.

В Томской области учебный год также начнется в обычном режиме, но с поправкой на эпидемиологическую ситуацию. Для профилактики коронавируса местные власти приняли решение ввести двухсменный режим в школах. К 8 утра будут приходить старшеклассники, у которых больше всего уроков, потом средние и младшие классы. Во время перемен в кабинетах и во время уроков в коридорах будут проветривать помещения.

- Чтобы не пришлось переходить из традиционной формы обучения в дистанционную, нужно выполнять все санитарные нормы и требования, - подчеркнул губернатор региона Сергей Жвачкин.