На Урале парашютист совершил прыжок с самым большим флагом России

Новости

Володин посетил строящийся реабилитационный центр в Смоленской области 11:48
В Сочи супругов задержали из-за видео с "жонглированием" младенцем 11:35
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки 11:31
В Кузбассе при аварии на шахте пострадали четверо горняков, один скончался 11:22
Резервный фонд России увеличен на 1,8 триллиона рублей 10:48
Темп прироста случаев COVID-19 в Москве седьмое воскресенье не превышает 0,3% 10:44
Юбилей полета Белки и Стрелки отметят бесплатными экскурсиями и кинопоказами 10:42
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Балашихе 09:30
Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:26
Лукашенко: Беларусь не нуждается в иностранных посредниках 08:57
Трамп может закрыть китайский сервис Alibaba в США 08:50
СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов 08:47
Миочич победил Кормье в поединке за титул чемпиона UFC в тяжелом весе 08:15
Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников 07:53
"Тампа-Бэй" повела в серии с "Коламбусом" 06:40
Трамп сообщил о смерти своего младшего брата 06:31
США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности 05:30
В Приморье награжден подросток, спасший тонувшего в море человека 05:18
Диетолог назвала идеальные для ужина продукты 04:42
Трамп ответил на вопрос о помиловании Сноудена 03:50
Инспектор ГИБДД пострадал во время проверки документов в Петербурге 03:30
Вильфанд предупредил о ночных заморозках в ряде регионов России 02:54
Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии 02:20
Трамп анонсировал скорое восстановление санкций против Ирана 01:56
Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома Куру 01:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
16.08.2020 11:11
Рубрика: Спорт

На Урале парашютист совершил прыжок с самым большим флагом России

Текст: Михаил Пинкус (Свердловская область)
В городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом на общегородском празднике, посвященном 108 годовщине ВВС, парашютист совершил прыжок с самым большим триколором в стране. Его площадь - 800 квадратных метров, а вес - 150 килограммов, сообщили "РГ" организаторы шоу.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Весь день на открытой площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме работали уникальные выставки формы и экипировки летчиков, поисково-спасательного оборудования, беспилотников и современной специальной техники ВВС России, которая используется для подготовки воздушных судов к полетам. Посетители смогли вблизи рассмотреть уникальную аэродромную технику: вакуумную подметально-уборочную машину, пожарный аэродромный автомобиль, поливомоечную машину и многое другое.

Фото: Администрация города Томска
Томич установил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой

А кульминацией праздника стали показательные прыжки парашютистов. Пять спортсменов ДОСААФ с флагами Российской Федерации, Верхней Пышмы, Военно-воздушных сил России и градообразующих предприятий на глазах у зрителей совершили прыжки на управляемых парашютах и приземлились к мемориальному комплексу "Журавли".

Начальник парашютно-десантной службы Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Александр Косков повторил свой рекорд, прыгнув с триколором площадью 800 "квадратов". В мае этого года этот прыжок был признан рекордом России в номинации "Самый большой десантированный флаг".

- Сегодня была сложная погода - с низкой облачностью и разным направлением ветра на разных высотах, - рассказал Косков. - Площадка для приземления была ограничена. Впервые с таким флагом мы приземляемся в городе. Но, несмотря на всё это, мы справились! В планах - увеличение площади флага и заявка на мировой рекорд.

В регионах Спорт Виды спорта Экстремальный спорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников
Названы сроки начала гражданского оборота вакцины от коронавируса
СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов
Трамп анонсировал скорое восстановление санкций против Ирана
Россиянам раскрыли условия получения сверхвысокой пенсии
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства