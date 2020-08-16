На Урале парашютист совершил прыжок с самым большим флагом России

В городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом на общегородском празднике, посвященном 108 годовщине ВВС, парашютист совершил прыжок с самым большим триколором в стране. Его площадь - 800 квадратных метров, а вес - 150 килограммов, сообщили "РГ" организаторы шоу.

Весь день на открытой площадке Музейного комплекса в Верхней Пышме работали уникальные выставки формы и экипировки летчиков, поисково-спасательного оборудования, беспилотников и современной специальной техники ВВС России, которая используется для подготовки воздушных судов к полетам. Посетители смогли вблизи рассмотреть уникальную аэродромную технику: вакуумную подметально-уборочную машину, пожарный аэродромный автомобиль, поливомоечную машину и многое другое.

А кульминацией праздника стали показательные прыжки парашютистов. Пять спортсменов ДОСААФ с флагами Российской Федерации, Верхней Пышмы, Военно-воздушных сил России и градообразующих предприятий на глазах у зрителей совершили прыжки на управляемых парашютах и приземлились к мемориальному комплексу "Журавли".

Начальник парашютно-десантной службы Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Александр Косков повторил свой рекорд, прыгнув с триколором площадью 800 "квадратов". В мае этого года этот прыжок был признан рекордом России в номинации "Самый большой десантированный флаг".

- Сегодня была сложная погода - с низкой облачностью и разным направлением ветра на разных высотах, - рассказал Косков. - Площадка для приземления была ограничена. Впервые с таким флагом мы приземляемся в городе. Но, несмотря на всё это, мы справились! В планах - увеличение площади флага и заявка на мировой рекорд.