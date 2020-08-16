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Рубрика: Экономика

Резервный фонд России увеличен на 1,8 триллиона рублей

Текст: Ольга Игнатова

Объем резервного фонда правительства России увеличен на 1,8 трлн рублей, следует из распоряжения кабмина Минфину России. В апреле резервный фонд уже был увеличен на 1,02 млрд рублей за счет бюджетных ассигнований, невостребованных по другим направлениям. Например, за счет средств минсельхоза, Росрыболовства, Росавтодора, минпросвещения, минэкономразвития.

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Резервный фонд правительства РФ существует для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства фонда расходуются после принятия правительственного решения. Они, как правило, направляются на финансирование экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями. Так, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.

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