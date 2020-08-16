Резервный фонд России увеличен на 1,8 триллиона рублей

Объем резервного фонда правительства России увеличен на 1,8 трлн рублей, следует из распоряжения кабмина Минфину России. В апреле резервный фонд уже был увеличен на 1,02 млрд рублей за счет бюджетных ассигнований, невостребованных по другим направлениям. Например, за счет средств минсельхоза, Росрыболовства, Росавтодора, минпросвещения, минэкономразвития.

Резервный фонд правительства РФ существует для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства фонда расходуются после принятия правительственного решения. Они, как правило, направляются на финансирование экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями. Так, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.