Скончался актер, режиссер, вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко

На 79-м году жизни скончался вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко. Об этом сообщил глава регионального парламента Алексей Шапошников в своем микроблоге в Twitter.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
"Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко... Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы - мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье. Светлая память", - написал Шапошников.
Народный артист РСФСР Николай Губенко был основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. В московском парламенте представлял фракцию КПРФ, был избран жителями юго-западных районов Москвы.