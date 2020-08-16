СМИ: "Аталанта" вступила в борьбу за игрока "Локомотива" Алексея Миранчука

Об интересе итальянских клубов к Алексею Миранчуку стало известно уже давно. Какое-то время ходили разговоры о его возможном переходе в "Милан", однако в последнее время об интересе этого клуба к россиянину слышно не было. Зато одна из самых играющих команд серии А "Аталанта" решила попытаться к старту нового сезона усилить полузащиту игроком сборной России.

По данным итальянского издания, в понедельник представители клуба из Бергамо проведут переговоры с железнодорожниками о трансфере Миранчука, контракт которого с "Локомотивом" истекает через год. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро, плюс бонусные выплаты.

Отмечается, что "Аталанта" решила приобрести Миранчука после того, как в матчах Лиги чемпионов против "Ювентуса" он стал автором двух забитых голов.

В прошлом сезоне Миранчук провел за "Локомотив" 32 матча и забил 16 мячей. В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны.

По итогам прошлого сезона "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии и получила право выступить групповом этапе в Лиге чемпионов. В нынешнем розыгрыше главного еврокубка команда дошла до стадии четвертьфинала.