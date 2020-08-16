СМИ: "Аталанта" вступила в борьбу за игрока "Локомотива" Алексея Миранчука

Новости

В ФК "Строгино" заявили, что у умершего игрока не было проблем со здоровьем 14:44
Задержанные в Беларуси россияне рассказали свою историю 14:41
Мэр Москвы выразил соболезнования в связи со смертью Николая Губенко 14:35
Глава МВД Беларуси пообещал проверки по случаям насилия со стороны милиции 14:07
В Башкирии иномарка сбила беременную женщину с ребенком 14:05
В Москву вернется 26-градусная жара 13:05
Президентский кортеж прибыл к месту проведения акции в поддержку Лукашенко 12:39
РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста в Москве 12:19
Володин посетил строящийся реабилитационный центр в Смоленской области 11:48
В Сочи супругов задержали из-за видео с "жонглированием" младенцем 11:35
17-летний футболист умер в Москве во время тренировки 11:31
В Кузбассе при аварии на шахте пострадали четверо горняков, один скончался 11:22
Резервный фонд России увеличен на 1,8 триллиона рублей 10:48
Темп прироста случаев COVID-19 в Москве седьмое воскресенье не превышает 0,3% 10:44
Юбилей полета Белки и Стрелки отметят бесплатными экскурсиями и кинопоказами 10:42
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Балашихе 09:30
Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:26
Лукашенко: Беларусь не нуждается в иностранных посредниках 08:57
Трамп может закрыть китайский сервис Alibaba в США 08:50
СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов 08:47
Миочич победил Кормье в поединке за титул чемпиона UFC в тяжелом весе 08:15
Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников 07:53
"Тампа-Бэй" повела в серии с "Коламбусом" 06:40
Трамп сообщил о смерти своего младшего брата 06:31
США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности 05:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
16.08.2020 14:50
Рубрика: Спорт

СМИ: "Аталанта" вступила в борьбу за игрока "Локомотива" Алексея Миранчука

Текст: Максим Домчев
Итальянский футбольный клуб "Аталанта" готов начать переговоры о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Об интересе итальянских клубов к Алексею Миранчуку стало известно уже давно. Какое-то время ходили разговоры о его возможном переходе в "Милан", однако в последнее время об интересе этого клуба к россиянину слышно не было. Зато одна из самых играющих команд серии А "Аталанта" решила попытаться к старту нового сезона усилить полузащиту игроком сборной России.

"Барселона" хочет купить Алексея Миранчука

По данным итальянского издания, в понедельник представители клуба из Бергамо проведут переговоры с железнодорожниками о трансфере Миранчука, контракт которого с "Локомотивом" истекает через год. Сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро, плюс бонусные выплаты.

Отмечается, что "Аталанта" решила приобрести Миранчука после того, как в матчах Лиги чемпионов против "Ювентуса" он стал автором двух забитых голов.

В прошлом сезоне Миранчук провел за "Локомотив" 32 матча и забил 16 мячей.  В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны.

По итогам прошлого сезона "Аталанта" заняла третье место в чемпионате Италии и получила право выступить групповом этапе в Лиге чемпионов. В нынешнем розыгрыше главного еврокубка команда дошла до стадии четвертьфинала.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Футбольные трансферы

Главное сегодня

Мишустин доложит Путину об инициативах дальневосточников
Скончался актер, режиссер, вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко
Истребитель Су-27 перехватил над Черным морем разведчика из Италии
Названы сроки начала гражданского оборота вакцины от коронавируса
СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов
Избитый Широковым судья рассказал о своем самочувствии
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства