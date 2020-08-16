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Рубрика: Экономика

СМИ: Россияне смогут пополнить банковские карты на кассах магазинов

Россияне смогут пополнять банковские карты на кассах магазинов. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на свой источник. В первую очередь это необходимо для повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах страны.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Небольшие магазины обяжут принимать карты

"Данный сервис мы расцениваем как весьма перспективный", - рассказали в Центробанке. И добавили, что для решения поставленной задачи необходимы время и, возможно, изменения в законодательстве. Если все получится, россиянам не придется каждый раз искать банкомат для того, чтобы пополнить карту. Операции по зачислению наличных будут доступны в ближайшем магазине на кассе.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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