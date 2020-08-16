СМИ: Трамп заявил о желании встретиться с Путиным до выборов в США

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен провести личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным до того, как в ноябре пройдут выборы президента США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники в администрации американского лидера.

По данным сразу четырех собеседников NBC News, такое пожелание Трамп высказал своим помощникам, и люди в его команде уже "прорабатывают потенциальные даты и места". По мнению республиканца, ее можно было бы провести в Нью-Йорке, где в сентябре пройдет юбилейная сессия Генассамблеи ООН.

Со своей стороны, Трамп хотел бы видеть итогом этого саммита "совместное заявление о достижении договоренности по работе над новым соглашением о контроле над ядерными вооружениями". Как известно, в Москве говорят не о новом соглашении (Вашингтон настаивает на подключении к нему Китая), а о работе над продлением СНВ-3. Впрочем, три источника телеканала сообщают о том, что Трамп хотел бы утвердить дальнейший график переговоров над пролонгированием договора.

В Кремле перспективы возможной встречи Путина и Трампа пока не комментировали.