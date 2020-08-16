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16.08.2020 22:41
Рубрика: Спорт

"Вышка" в темноте

Шефы нашего регби осветить достойные соревнования не в состоянии
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Уже три с лишним недели в разных регионах страны проходит весьма интересный турнир - высшая лига мужского чемпионата России. Однако информации об этом кот наплакал.

Пусть "вышка" в нашем регби это не элита, а второй дивизион, но здесь играют 17 команд, разделенные на четыре дивизиона по территориальному принципу. Причем география широчайшая: от Санкт-Петербурга до Владивостока.

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Тем не менее результатов соревнований на официальных ресурсах не найти. Ни на сайте Федерации регби России, ни на специальном ресурсе Центра проведения соревнований ФРР (руководитель - Эдуард Мелкумян). Так о каком же развитии и популяризации регби в стране может идти речь, если целый масштабный турнир выпадает из информационного поля?

Первые лица отечественного регби любят говорить о наполеоновских планах, проведении Кубка мира в России, но сперва лучше бы начать с самого малого, элементарного.

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