США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности

Вашингтон собирается разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Первая в списке - Япония. Об этом пишет местная газета Nikkei.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал печатному изданию, что сейчас ведется разработка гиперзвукового вооружения. "Это стабилизирующие оборонительные мощности, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнеры в АТР будут защищены", - подчеркнул Биллингсли.

Ранее Вашингтон начал консультации с Токио по поводу развертывания на территории Японии новых ракет средней дальности. Президент России Владимир Путин заявлял, что за такими действиями последует зеркальный ответ, напоминает ТАСС.