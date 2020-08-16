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Рубрика: В мире

США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности

Вашингтон собирается разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Первая в списке - Япония. Об этом пишет местная газета Nikkei.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал печатному изданию, что сейчас ведется разработка гиперзвукового вооружения. "Это стабилизирующие оборонительные мощности, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнеры в АТР будут защищены", - подчеркнул Биллингсли.

Ранее Вашингтон начал консультации с Токио по поводу развертывания на территории Японии новых ракет средней дальности. Президент России Владимир Путин заявлял, что за такими действиями последует зеркальный ответ, напоминает ТАСС.

В мире США В мире Восточная Азия Япония

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