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Рубрика: Спорт

Ввосьмером сподручнее

Впервые в главном еврокубке выступит так много российских команд
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) в преддверии назначенной на 21 августа жеребьевки клубных турниров обнародовала полный состав участников и окончательный регламент всех континентальных кубков.
Прошлый сезон завершился полуфиналом Кубка ЕКВ "Зенит" СПб - "Локо"». Все шесть трофеев остались неразыгранными Фото: Пресс-слжба ЕКВ Прошлый сезон завершился полуфиналом Кубка ЕКВ "Зенит" СПб - "Локо"». Все шесть трофеев остались неразыгранными Фото: Пресс-слжба ЕКВ
Прошлый сезон завершился полуфиналом Кубка ЕКВ "Зенит" СПб - "Локо"». Все шесть трофеев остались неразыгранными Фото: Пресс-слжба ЕКВ

Чиновники ЕКВ разумно предполагали, что в условиях пандемии выступление в еврокубках для команд ряда стран будет затруднительным, поэтому для Лиги чемпионов ввели дополнительные вакансии поверх стандартной максимальной квоты национальных федераций. Именно благодаря этому взвешенному решению и стал возможен российский рекорд: в мужской и женской Лиге чемпионов сыграют сразу восемь наших представителей. Чемпионы и призеры Суперлиги начнут сражаться за трофеи с группового раунда, а занявшие четвертые места - с квалификации.

Фото: Yannick34/wikimedia.org
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Таким образом, у мужчин в борьбу на основной стадии вступят "Локомотив" (Новосибирск), "Зенит-Казань", кемеровский "Кузбасс", у девушек - "Динамо-Ак Барс" (Казань), "Локомотив" (Калининградская обл.), "Уралочка-НТМК" (Свердловская обл.). Отборочные встречи предстоят двум коллективам столичного "Динамо".

Необходимое примечание: у волейболисток российское "золото" весной взяла команда "Динамо-Казань", но буквально несколько дней назад она была переименована в "Динамо-Ак Барс".

В мужской ЛЧ в группы допущены сразу 18 клубов и еще две путевки разыгрываются в квалификации, для женщин действует схема "17+3". Причем клубы, потерпевшие неудачу в отборе, смогут перейти во второй по значимости Кубок ЕКВ. Здесь у России с 1/16 финала точно сыграют питерский "Зенит" и саратовский "Протон". А вот в третьем по ранжиру Кубке Вызова никого от нашей страны не будет.

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