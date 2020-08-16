Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

Схимонах Сергий (Романов) не может быть восстановлен в священническом служении, так как не покорился извержению из сана, заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, которое появилось на сайте Екатеринбургской епархии.

Те же, кто участвует в "самовольных богослужениях", по его словам, "отобщают себя от церковного общения".

"Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия. (...) Те, кто участвовал в каких-либо священнодействиях, совершаемых или схимонахом Сергием (Романовым) или примкнувшими к нему и находящимися в запрещении священнослужителями, приступал к Таинствам Исповеди и Причащения (...) совершили предательство Христовой Церкви, осквернили себя участием в расколе и более не могут быть допущены к каким-либо Таинствам и обрядам без предварительного возвращения в лоно Церкви через открытое отвержение прежнего своего заблуждения", - цитирует слова митрополита Кирилла агентство "Интерфакс".

Чтобы вернуться в лоно церкви тем, им необходимо подать письменное прошение и обещание более не общаться с бывшим схиигуменом и его сторонниками, подчеркнул митрополит.