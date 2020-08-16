"Тампа-Бэй" повела в серии с "Коламбусом"

"Тампа-Бэй" выиграла третий матч в серии против "Коламбуса" и повела в серии.

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи плей-офф. В Торонто встречались "Тампа-Бэй" и "Коламбус". Команды до этого обменялись победами, и счет в серии до четырех побед был ничейным.

На этот раз успех сопутствовал "Молниям", которые победили со счетом 3:2. В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Брейден Пойнт и Виктор Хедман. На счету лидера команды Никиты Кучерова голевая передача. Голкипер Андрей Василевский отразил 15 бросков. У проигравших голами отметились Райли Нэш и Эрик Робинсон. Счет в серии стал 2-1.

На Западе "Аризона" обыграла "Колорадо" - 4:2, но уступает в серии 1-2. "Вегас" переиграл "Чикаго" - 2:1, счет в серии 3-0.