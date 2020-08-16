Татьяна Москалькова рассказала о защите прав российских отцов

За первое полугодие 2020 года на четверть выросло количество жалоб Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой от отцов, которых лишают после развода возможности общаться с ребенком. Также увеличились жалобы на то, что многим отцам трудно установить место жительства ребенка и выполнить свои алиментные обязательства. Хотя таких пока не много, чаще приходится искать отцов, не желающих платить алименты.

Но если учесть, что количество обращений по вопросам защиты семьи, материнства, отцовства и детства за первое полугодие этого года по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое, то становится понятным, почему Татьяна Москалькова собрала в минувшую пятницу "круглый стол" по правам и ответственности отцов.

"Мы берем тему почти тургеневскую, - сказала Татьяна Москалькова, начиная разговор, - отцы и дети". Напомнив слова президента, что семья - это "основа основ" и подчеркнув, что принципы равенства прав и обязанностей родителей в отношении детей закреплены в российском семейном законодательстве и согласуются с международными стандартами, отраженными в Конвенции ООН о правах ребенка, Татьяна Москалькова заговорила о проблемах "института отцовства" в России.

На четверть выросло количество жалоб омбудсмену от отцов, которых лишают после развода возможности общаться с ребенком

Средии главных проблем по прежнему выплата алиментов. 70 процентов жалоб в связи с этим приходят к омбудсмену от женщин. Это связано с тем, что после развода несовершеннолетние дети чаще всего остаются проживать с матерью.

По итогам 2019 года сумма долгов россиян по алиментам составила 152 миллиарда рублей. Еще в 2015 году для решения этого вопроса омбудсмен рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о создании специального алиментного фонда для оказания материальной поддержки детям, не получающим выплат от безответственных родителей. Осенью в верхней палате парламента должный пройти слушания по этому вопросу. Но страдают не только одинокие матери, но и одинокие отцы с детьми. По словам Татьяны Москальковой, законодательство не всегда обеспечивает им меры поддержки, сопоставимые с поддержкой одиноких матерей. Встречаются случаи трудностей при получении одинокими отцами семейного (материнского) капитала. "Нормативные правовые акты, например, не предусматривают возможность оформления и получения материнского капитала отцами, одиноко воспитывающими двух и более детей, матери которых, имеющие иностранное гражданство, умерли", - уточняет Татьяна Москалькова, сообщая, что с 2017-го по 2019 год было принято 138 решений об отказе в выдаче таких сертификатов. Поскольку одинокие отцы сегодня часто оказываются в не менее трудных обстоятельствах, чем одинокие матери, то защита их прав остается в сфере пристального внимания омбудсмена и ее коллег в регионах. Москалькова привела в пример работу уполномоченного по правам человека в Дагестане, защитившего жителя города Хасавюрта, одинокого отца, имеющего на иждивении четырех несовершеннолетних детей и не работающего из-за необходимости ухода за ними. Региональный уполномоченный вмешался, и задолженность по зарплате одинокому отцу была выплачена.