Технологию строительства зданий на Луне создали в Индии

Ученые из Индийской космической организации (ISRO) и Института наук Индии (IISc) разработали способ создания кирпичей из лунного грунта, в который добавляются бактерии и гуаровая камедь - загуститель из плодов горохового дерева. Такие кирпичи могут быть использованы для строительства на спутнике Земли зданий, пригодных для проживания людей. Об этом сообщается на сайте IISc.

В то время, как стоимость отправки одного килограмма груза с Земли на Луну составляет сегодня порядка 20 тысяч долларов, предложенный индийскими учеными способ позволяет значительно снизить расходы на строительство зданий на Луне. Помимо лунного грунта для формирования кирпичей используется мочевина, полученная из человеческой мочи. Бактерия Sporosarcina pasteurii производит кристаллы карбоната кальция, используя кальций и мочевину. Ученые смешали бактерии с копией лунного грунта и добавили в качестве связующего компонента гуаровую камедь, после чего смесь оставили на несколько дней в инкубаторе. Оказалось, что конечный продукт обладает достаточной прочностью и в то же время поддается обработке, ему можно придать любую форму на токарном станке. Это позволит делать брикеты любых форм и размеров, что сильно облегчит строительство.

Как оказалось, в Индии нашлась бактерия Bacillus velezensis, которая также обладает способностью создавать карбонат кальция, но при этом стоит в десять раз дешевле.

Следующим шагом индийских ученых должно стать испытание кирпичей в различных условиях, в том числе имитирующих "лунотрясение".