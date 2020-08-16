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16.08.2020 22:39
Рубрика: Спорт

На подаче в Нью-Йорке

Рублев и Хачанов прибыли на US Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(8235)
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов, занимающие 14-е и 15-е места в мировом рейтинге, прилетели в Нью-Йорк, где 31 августа стартует Открытый чемпионат США.

Но перед US Open ребята разомнутся на "Мастерсе" Western & Southern Open, который пройдет с 22 по 28 августа. Напомним, что турнир, действующим чемпионом которого является первая ракетка России и пятый номер рейтинга Даниил Медведев, перенесли из Цинциннати.

Australian Open откроет для теннисистов пять безопасных зон

Медведев пока находится в Монако, но также сообщил, что выступит на американской серии. "Готов к поездке в США", - написал Медведев в соцсетях.

Между тем подтверждения об участии в US Open чередуются с отказами. С "Большого шлема" снялась восьмая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

Из россиян рисковать здоровьем не захотела Светлана Кузнецова. Она уже тренируется на грунте, готовясь к Открытому чемпионату Франции.

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