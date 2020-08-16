Трамп может закрыть китайский сервис Alibaba в США

Над крупнейшей компанией в сфере онлайн-торговли Alibaba, детищем китайского предпринимателя Джека Ма, нависла угроза потерять американский рынок. На пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп не исключил введения запрета на работу технологического гиганта из КНР.

"Да, мы подумываем над этим", - ответил на вопрос журналиста Трамп, которого цитирует портал globalnews.ca. При этом подробности он сообщать не стал. Насколько конкретны эти планы, тоже не ясно.

Ранее президент США пригрозил заблокировать на территории страны работу популярного мобильного видеосервиса TikTok, если до середины сентября владельцы (частный китайский холдинг ByteDance) не продадут его американскому бизнесу, например - компании Microsoft.